Battlefield 5 - Infos zu Firestorm noch in dieser Woche

Der Battle Royale-Modus von Battlefield 5 hört bekanntermaßen auf den Namen Firestorm. EA und DICE wollen noch in dieser Woche Informationen zu diesem Spielmodus enthüllen.

In etwa einem Monat erscheint mit Battlefield 5 von EA und DICE einer der am sehnlichsten erwarteten Shooter des Jahres. Nachdem die Entwickler den Multiplayer bereits einem Beta-Test unterzogen und vor kurzem den Einzelspielermodus in Form der Kriegsgeschichten vorgestellt haben, hält man sich mit Details zur Battle Royale-Komponente äußerst bedeckt.

Das soll sich allerdings noch diese Woche ändern, wie Global Community Manager Dan Mitre auf Twitter verraten hat.

Battlefield 5: Neue Details zu Firestorm noch in dieser Woche

Am Wochenende twitterte Mitre folgendes:

"Ich kann es kaum erwarten, endlich über Firestorm zu sprechen. Jeder im Studio hat in diesen Modus seine Leidenschaft für Battlefield gebracht (und frühe Spieltests zeigen diese Leidenschaft auch). Wir konzentrieren uns nächste Woche auf Tides of War, also werden wir natürlich auch zu Firestorm ein Update haben."

Verantwortlich für den Firestorm-Modus zeigen sich die Burnout-Macher von Criterion Games. Bislang hielt man sich mit handfesten Infos äußerst bedeckt. Firestorm soll das bekannte Battle Royale-Konzept mit der Battlefield-Formel würzen.

Darin treten 64 Spieler in 16 Trupps auf einer immer kleiner werdenden Map gegeneinander an. Gespielt wird auf der größten Battlefield-Karte, die es jemals gab. Natürlich dürfen dabei auch die serientypischen Fahrzeuge und zerstörbaren Umgebungen nicht fehlen.

Zuletzt hieß es, dass Firestorm nicht zum Start von Battlefield 5 am 20. November verfügbar sein werde, sondern erst später erscheint.