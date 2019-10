Battlefield 5 - Free Trial: Zockt den Shooter am Wochenende völlig kostenlos

An den kommenden drei Wochenende könnt ihr den Multiplayer-Shooter „Battlefield 5“ kostenlos herunterladen und ausprobieren.

Verschiedene Multiplayer-Titel wie beispielshalber „Rainbow Six: Siege“ können immer mal wieder ein Wochenende lang völlig kostenlos von potentiellen Käufern ausprobiert werden.

Zockt Battlefield 5 am Wochenende gratis

Dieses Mal trifft es zum ersten Mal den Multiplayer-Shooter Battlefield 5 von Electronic Arts und dem schwedischen Entwicklerstudio DICE. Wie die Verantwortlichen auf der offiziellen Webseite des Shooters mitgeteilt haben, können PC-Spieler von Donnerstag, den 10. Oktober bis Sonntag, den 13. Oktober in den Titel hineinschauen, ohne dabei auch nur einen Cent ausgeben zu müssen. Außerdem sind zwei weitere Free-Trial-Wochenenden zu „Battlefield 5“ geplant:

1. Free-Trial-Wochenende: 10. - bis 13. Oktober 2019

10. - bis 13. Oktober 2019 2. Free-Trial-Wochenende: 17. - bis 20. Oktober 2019

17. - bis 20. Oktober 2019 3. Free-Trial-Wochenende: 24. - bis 27. Oktober 2019

An jedem dieser Wochenenden werden jeweils unterschiedliche Multiplayer-Modi angeboten. Am ersten Wochenende steht der Modus Rush auf dem Plan, am zweiten Conquest und am dritten Grand Operations. Außerdem könnt ihr den Squad Conquest-Modus und sämtliche Singleplayer-Missionen der Kriegsgeschichten spielen.

Probespieler können während dieser Free-Trials-Tage ebenfalls Belohnungen freischalten. Sämtlicher erspielter Fortschritt wird dabei gespeichert und beim Kauf der Vollversion übertragen

Die Free-Trial-Wochenenden sind lediglich auf dem PC verfügbar. Ihr könnt die Free Weekend Trials zu „Battlefield 5“ bereits ab heute vorab via Origin herunterladen, um pünktlich zu dem Event am Start zu sein.