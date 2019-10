Battlefield 5 - Erster Trailer zu Kapitel 5 War in the Pacific samt Release-Termin veröffentlicht

Bereits am 31. Oktober 2019 wird es soweit sein und Spieler können sich auf neue Karten, Fahrzeuge, Waffen (Katana etc.), Gruppierungen (USA, Japan) und mehr freuen. Unterhalb dieser Zeilen könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Kapitel 5 anschauen.

Electronic Arts und DICE haben einen ersten Trailer zum bevorstehenden 5.Kapitel War in the Pacific zu Battlefield 5 veröffentlicht.

