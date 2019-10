Battlefield 5 - EA und DICE veröffentlichen Battlefield V Jahr 2 Edition

Ab sofort können Spieler das 5. Kapitel zu Battlefield 5 in Empfang nehmen und dabei dem Krieg im Pazifik beiwohnen. Passend dazu haben EA und DICE nun außerdem die Battlefield V Jahr 2 Edition enthüllt.

Electronic Arts und DICE haben am heutigen Donnerstag, den 31. Oktober 2019 die sogenannte Battlefield V Jahr 2 Edition veröffentlicht. Diese Version ist als digitaler Download für Xbox One, PlayStation 4 und PC via Origin verfügbar und enthält neben dem Hauptspiel alle Waffen und Fahrzeuge, die im ersten Jahr in den Kapiteln von Battlefield V Tides of War (Kapitel 1 bis 4) gewährt wurden.

Darüber hinaus könnt ihr eure Kompanie mit zwei epischen Soldaten-Outfits anpassen und mit den Waffen- und Fahrzeug-Skins des ersten Jahres auf dem Schlachtfeld herausstechen.

Das sind alle Inhalte der Battlefield V Jahr 2 Edition:

Battlefield V-Hauptspiel: Der Zweite Weltkrieg, wie du ihn noch nie gesehen hast. Erlebe das ganze Ausmaß des Krieges im Multiplayer-Modus und in den packenden Kriegsgeschichten für Einzelspieler.

17 Primärwaffen: Mächtige Schusswaffen aus Tides of War einschließlich der Panzerbüchse Boys, Modell 38, ZK-383 und zahlreicher anderer Waffen.

4 Fahrzeuge: Spieler bedienen schweres Gerät, wie den Panzerjäger Archer und drei andere Fahrzeuge, die im Laufe des Jahres veröffentlicht wurden.

2 Epische Soldatenoutfits: Stilvolles Kämpfen mit den Uniformen „Doppelter Einsatz“ und „Baron von Zorn“.

10 Waffen-Skins: wie „Brandstifter“ und „Weißer Tiger“.

4 Fahrzeug-Skins: Epische Lackierungen für Fahrzeuge wie den Stug IV und die Spitfire Mk VB.

Vom 01. bis 03. November haben Interessierte außerdem die Möglichkeit sich in der Battlefield V Free Trial Millionen von Spielern anzuschließen und auf legendären Schauplätzen im Pazifik zu kämpfen.