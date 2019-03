Battlefield 5 - Duos für Firestorm geplant, aber mit Einschränkung

Electronic Arts hat eine Menge Pläne für den neuen Battle-Royale-Modus Firestorm auf der Agenda. In naher Zukunft soll unter anderem ein Duomodus folgen, doch dieser unterliegt einer Einschränkung.

Der neue Battle-Royale-Modus Firestorm zu Battlefield V ist am vergangenen Montag an den Start gegangen. Die Spieler dürfen sich nun in hitzigen Gefechten auf der größten Battlefield-Karte messen und das mit allen Features, die ein Battlefield eben zu bieten hat. Zerstörbare Häuser, todbringende Panzer - das erwartet euch in Firestorm. Doch bislang gab es lediglich die Möglichkeit, sich alleine oder im Squad mit bis zu vier Spielern ins Geschehen zu stürzen.

Firestorm bald mit Duos

Duos oder Dreier-Squads könnt ihr bislang nicht auswählen. Doch was die Duorunden betrifft, wird sich das möglicherweise schon sehr bald ändern.

Electronic Arts hat in einem Blog-Post auf der offiziellen Webseite verlauten lassen, dass die Entwickler viele neue Inhalte planen.

„Wichtig ist, dass Firestorm nach dem Start in Battlefield V als Teil von Tides of War ständig verbessert und erweitert wird. Duospiele zum Beispiel kommen im April für eine limitierte Zeit.“

Warum die Duorunden lediglich für begrenzte Zeit angeboten werden und welche Modi weiterhin auf die Spieler warten, ist bislang noch unklar. Allerdings dürften sich viele sicherlich über den neuen Duomodus freuen. So oder so wird uns in Hinsich auf Firestorm noch einiges erwarten in naher Zukunft. Arthur Rohart von Criterion Software hat bereits bestätigt, dass Leaderboards, Klassen-Gameplay und Waffen- und Vehikel-Anpassungen ins Spiel finden werden, während sie die Qualität stetig verbessern möchten.

„Battlefield V“ mitsamt Battle-Royale-Modus Firestorm ist bereits für die PlayStation 4, Xbox One und den PC erhältlich.