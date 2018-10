Battlefield 5 - DICE verteilt Geschenke zum Launch

Die Entwicklung des Shooters Battlefield 5 von EA und DICE ist offiziell abgeschlossen, wie das Team auf Twitter bekannt gibt. Somit steht einer pünktlichen Veröffentlichung am 20. November nichts mehr im Wege.

Als Dank an die geduldigen Fans verspricht Oskar Gabrielson von DICE zwei besondere Geschenke, die ihr euch in der Launch-Woche des Shooters sichern könnt. Dabei handelt es sich um kosmetische Items, die keinerlei Einfluss auf das Gameplay haben.

Battlefield 5 Infos zu Firestorm noch in dieser Woche

Wenn ihr in der Release-Woche Battlefield 5 spielt, könnt ihr euch die Geschenke in Form eines "Oscar Mike"-Helms und –Emblems sichern.

Today we were going to launch #BattlefieldV, but as you know we pushed the release a month to get extra time for polish and act on all the feedback you’ve given us. You've been super patient with us and as a token of our appreciation, our team built a small gift. Check it out! pic.twitter.com/q1kyUtXh6c