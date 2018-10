Battlefield 5 - Battle-Royale-Modus Firestorm erscheint nicht mehr 2018

EA und DICE haben Details zu den Post-Launch-Inhalten von Battlefield 5 bekannt gegeben. Der Shooter wird in diesem Jahr nicht mehr in den Kampf um den Battle Royale-Thron eingreifen. Der Firestorm-Modus erscheint deutlich später als gedacht.

Eine herbe Enttäuschung für alle Fans von Battlefield 5. EA und DICE haben die Roadmap für zusätzliche Inhalte des Shooters veröffentlicht, der am 20. November erscheinen wird. Der Battle Royale-Modus „Firestorm“ lässt noch deutlich länger auf sich warten, als gehofft. Dafür versorgen euch die Entwickler regelmäßig mit neuen Inhalten.

Erste Inhalte bereits kurz nach Release

Etwa zwei Wochen nach Release von Battlefield 5 dürft ihr euch auf die ersten Zusatzinhalte freuen, die im Tides of War genannten Live-Service erscheinen werden. Diese neuen Inhalte sollen das Gameplay des Shooters ständig weiterentwickeln, doch auch komplett neue Spielmodi und Gameplay-Erweiterungen wird es geben.

Den Auftakt bilden die Panzerstorm-Map und die Singleplayer-Kriegsgeschichte The Last Tiger, in der ihr einen deutschen Soldaten spielt. Außerdem erwartet euch zum Jahresende das brandneue Trainingsgelände, in dem ihr eure Fähigkeiten beim Schießen, Fahren oder Fliegen weiter verbessern könnt.

Dieses ist auf der Karte Hamada beheimatet, sterben könnt ihr im Trainingsmodus übrigens nicht. Auch die Möglichkeit, Fahrzeuge mit verschiedenen Skins individuell anzupassen, soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Zwischen Januar und März 2019 hält mit Combined Arms zudem der Koop-Modus Einzug in Battlefield 5, ergänzt werden die Inhalte durch neue Karten und Spielmodi für den Multiplayer.

Firestorm erst im März 2019

Die Battle Royale-Komponente Firestorm, entwickelt von Criterion Games, wird allerdings deutlich länger auf sich warten lassen, als ursprünglich gehofft.

Erst im März 2019 wird der beliebte Spielmodus zum Download zur Verfügung stehen und das bekannte Battle Royale-Konzept mit den Eigenheiten der Battlefield-Serie würzen.

Weitere Informationen zur Roadmap für Battlefield 5 findet ihr auf der offiziellen Website.