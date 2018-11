Battlefield 5 - Alle Launch-Karten plus Panzerstorm-Map im neuen Trailer

EA und DICE haben einen neuen Trailer zu Battlefield 5 veröffentlicht. In dem Video werden die Karten vorgestellt, die zum Launch des Spiels verfügbar sein werden. Außerdem gewährt der Trailer einen ersten Blick auf die Panzerstorm-Karte.

In einem neuen Video stellen Electronic Arts und DICE die Multiplayer-Karten des Shooters Battlefield 5 vor. Insgesamt acht Karten wird es zum Start am 20. November geben, weitere sollen im Rahmen des Tides of War genannten Live-Service folgen.

Battlefield 5 Battle-Royale-Modus Firestorm erscheint nicht mehr 2018

Die Launch-Karten von Battlefield 5

Im neuen Trailer erfahrt ihr mehr über die Schlachtfelder und deren Besonderheiten, die euch im Multiplayer von Battlefield 5 nach Frankreich, Holland, Norwegen und Nordafrika entführen werden:

Narvik - An der Fjord gelegener Kampfabschnitt

Fjell 652 - Schwer zugängliche Berglandschaften voller Eis und Schnee

Rotterdam - Die Bombardierung der Stadt im Jahr 1940

Devastation - Enge Gänge und knappe Schlachten

Hamada - Offene Abschnitte für große Panzerschlachten

Aerodrome - Der Kampf um den Flugplatz

Arras - Extrem offen und weitläufig, dafür aber auch wunderschön

Twisted Steel - Im Zentrum liegt die große Stahlbrücke

Außerdem gewährt das Video einen ersten Einblick auf die in Belgien beheimatete Panzerstorm-Karte, die nach dem Release erscheinen wird. Weitere Karten und Inhalte werden im Rahmen des kostenlosen Live-Service folgen. Darunter auch eine Map, die euch nach Griechenland verschlägt.

Erscheinen wird Battlefield 5 am 20. November für PC, PlayStation 4 und Xbox One. EA Access-Mitglieder dürfen bereits am dem 09. November loslegen und alle Vorbesteller erhalten ab dem 15. November vorab Zugang.