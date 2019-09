The Batman - Weshalb enthält der Plot so viele Schurken?

Das klingt nach einem wahren Schurkenfest: Ein neues Gerücht möchte den Grund herausgefunden haben, warum wir im kommenden „The Batman“ bis zu sechs verschiedene Schurken zu Gesicht bekommen werden. Achtung potenzielle Spoiler-Warnung!

Sind das wahrlich schlimme Zeiten für Batman? Laut einem neuen Bericht gibt es Grund zur Annahme, dass wir in Matt Reeves' The Batman bis zu sechs verschiedene Schurken des Superhelden serviert bekommen werden. Grund dafür soll eine Verschwörung in Gotham City sein, bei der wirklich jeder zum Verdächtigen wird.

Diese Schurken sollten auftreten

Dem Bericht zur Folge wird sich der Erstauftritt von Robert Pattinson als Batman (der übrigens deutlich mehr Hass um sein Casting erwartet hat), um einen seltsamen Mord drehen. Während der Dunkle Ritter immer weiter in die Abgründe dieses Mordes taucht, werden immer mehr Schurken seinen Weg kreuzen, die ihm Stück für Stück die notwendigen Informationen zur Lösung des Falls bereitstellen werden. Demzufolge stehen folgende Charaktere auf der Liste des Films: Pinguin, Riddler, Mad Hatter, Catwoman, Firefly und Two-Face.

Star Trek: Discovery Drehbuchautor Walter Mosley kündigt, weil er das N-Wort nicht sagen darf

Da die Dreharbeiten zu dem Film noch nicht einmal begonnen haben, sind diese Meldungen mit Vorsicht zu genießen. Dennoch würde es zu den bisherigen Informationen passen, die aktuell über „The Batman" bekannt sind. Unter anderem die Meldung, dass sich Regisseur Reeves an einer Noir-Detektivgeschichte probieren möchte, was auch zu den Ursprüngen der Batman-Figur passen würde.

Spätestens wenn die Dreharbeiten im Winter dieses Jahres beginnen, ist jedoch mit weiteren Informationen des Plots zu rechnen. Im Juni 2021 haben wir dann tatsächlich Gewissheit, wenn „The Batman“ in den Kinos anlaufen wird.