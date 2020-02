The Batman - Robert Pattinsons Batsuit vorgestellt, Arkham Knight-Spielefans begeistert

Regisseur Matt Reeves dreht derzeit den neuen „Batman“-Film mit Robert Pattinson als Dark Knight. Jetzt endlich dürfen wir einen ersten Blick auf das neue Batsuit werfen – und den Fans gefällt's.

Warner Bros. bringt nächstes Jahr den neuen DC-Film The Batman in die Kinos, der jedoch mit dem DC Extended Universe wenig zu tun hat. Auch besteht keinerlei Verbindung zum erfolgreichen Joker-Film, dessen Hauptdarsteller Joaquin Phoenix gerade mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.

Erster Blick auf Robert Pattinson Batsuit

Regisseur Matt Reeves hat inzwischen mit den Dreharbeiten zum „Batman“-Film mit Robert Pattinson als neuer Dark Knight-Darsteller begonnen. Bislang wurde noch nicht viel zum Film veröffentlicht. Das soll sich nun endlich ändern. So gewährt Reeves den Fans in einem kurzen Clip endlich einen ersten Blick auf Robert Pattinsons Batsuit.

Positive Reaktionen auf das Arkham Knight-Design

Die ersten Reaktionen der Fans lassen nicht lange auf sich warten. Die Meinungen fallen überwiegend positiv aus. Vor allem gefällt den Fans die Ähnlichkeit mit dem Batman-Kostüm aus dem Spielehit Batman: Arkham Knight.

Arkham Knight vibes pic.twitter.com/NbkjdXZTEt — |Blake| The Villain (@Enemies_Allies) February 13, 2020

So the batsuit almost gives me Batman Arkham knight vibes :) pic.twitter.com/6R8jYqyc2Q — ʬ⁸⁴ ♥️ (@margotsharly) February 13, 2020

So the batsuit gives me a Arkham asylum/The Dark Knight type of vibe cause of the rigidness and metal on the pads and emblem. I liiiiike 🥺😩 pic.twitter.com/K4vblAaeyd — The King of SuaveStyle (@TheRicoSuave_) February 13, 2020

Pinguin, Riddler, Catwoman und weitere Bösewichte

Im neuen DC-Film legt sich der beliebte Superheld gleich mit mehreren Gegenspielern in Gotham City an. Bestätigt und schon am Film-Set gesichtet wurde etwa Colin Farrell als Oberschurke Oswald Cobblepot aka der Pinguin. Des Weiteren spielt Zoe Kravitz als Catwoman und Paul Dano als Riddler mit. Auch sollen die weiteren Bösewichte Two-Face, Firefly und Mad Hatter einen wichtigen Part in der Story einnehmen.

Die Rolle als Commissioner Gordon nimmt Jeffrey Wright ein, Andy Serkis steht Batman als treuer Butler Alfred Pennyworth zur Seite und John Turturro stellt den Gangsterboss Carmine Falcone dar.

Über die Handlung wird noch nichts verraten. Fest steht bislang nur, dass Regisseur Matt Reeves eine düstere Detektivstory im Noir-Stil umsetzen möchte. Ein Kinostart für The Batman steht für den 25. Juni 2021 schon fest.

