Banjo-Kazooie - Wird ein neuer Teil auf der E3 2019 enthüllt?

Das legendäre Duo Banjo-Kazooie von Entwickler Rare könnte offenbar kurz vor einem Comeback stehen, darauf deuten zumindest mehrere voneinander unabhängige Leaks hin.

E3 2019 Microsoft-Pressekonferenz mit Halo Infinite und drei neuen First-Party-IPs?

Die gefeierten Jump-'n'-Run-Helden, die auf dem N64 ihr Debüt feierten und zuletzt vor elf Jahren in „Banjo-Kazooie: Schraube Locker“ auf der Xbox 360 zu sehen waren, könnten kurz vor einem Comeback stehen.

Hinweise darauf liefert unter anderem die Brand Extension Agency Beanstalk, die auf der E3 2019 vertreten sein wird. In einem Tweet zeigte das Unternehmen Marken, die es vertritt. Darunter ist auch das ikonische Logo von „Banjo-Kazooie“ zu sehen.

Interested in licensing digital brands? The @tbox_agency specializes in licensing gaming and eSports properties. Stop by #BoothG156 this week to learn more! #BeanstalkLE19 https://t.co/aA1ghJtMWw pic.twitter.com/xu6hzSq1cU