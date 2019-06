Bandai Namco - Unternehmen kündigt Jumanji: The Video Game an

Bandai Namco kündigte ein neues Spiel an. Dieses basiert auf dem Film „Jumanji“ aus dem Jahr 2017 und erscheint noch dieses Jahr im Herbst.

Als Dwayne Johnson, Kevin Hart und Jack Black in einem Interview zum Film gefragt wurden, in welchem Videospiel sie am liebsten gelandet wären, gab Johnson Mortal Kombat an, Hart sah sich eher als Frosch in „Frogger“ und Black würde eine Figur aus Red Dead Redemption 2 bevorzugen. Keiner bekommt was er möchte, aber sie bekommen ein ganz eigenes Spiel.

Das Spiel zum Film

Nun kündigte Bandai Namcoein ein neues Videospiel an: „Jumanji: The Video Game“. Es basiert auf dem Film, der 2017 erschienen ist und folgt den vier Charakteren Dr. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin „Maus“ Finbar und Professor Shelly Oberon. Diese lenkt man durch eine abenteuerliche Regenwald-Welt mit Gefahren und Fallen, um an die Juwelen von Jumanji zu gelangen.

Im Film „Jumanji: Welcome to the Jungle“, starten vier Teenager ein Retro-Videospiel und werden hineingezogen. In der Spielwelt verkörpern sie die Charaktere, die sie ausgewählt hatten und entwickeln ganz neue Fähigkeiten. Von da an galt es, nicht alle Leben zu verbrauchen und einen Weg zu finden, in die reale Welt zurückzukehren. Ein zweiter Teil zum Film ist bereits in Arbeit und wird noch im Dezember dieses Jahres erscheinen.

Das Spiel wird von Outright Games entwickelt und erscheint sogar schon im November 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Klingt das Spiel für euch interessant? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.