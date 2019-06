Bandai Namco - E3-Ankündigungen im Vorfeld geleakt

Eine Reihe von Bandai Namco-Ankündigungen wurden im Vorfeld der E3 2019 bekannt. So befinden sich „Ni no Kuni Remastered“, „Tales of Arise“ und „Elden Ring“ in Entwicklung.

Ein großer Leak macht zurzeit seine Runden. Die E3-Ankündigungen des Publishers Bandai Namco kamen schon vor der Messe durch eine Sicherheitslücke der eigenen Webseite an die Öffentlichkeit. Die Kollegen von Gematsu haben die Spielbeschreibungen und Artworks zusammengetragen.

Elden Ring

Eines der geplanten Spiele ist Elden Ring von From Software. Ein Fantasy-RPG, das in Zusammenarbeit mit Game of Thrones-Autor George R.R. Martin entsteht. Wir haben bereits von „Elden Ring“ berichtet. Alle Informationen dazu gibt es hier:

© FromSoftware / Bandai Namco

Ni no Kuni Remastered

Zwei weitere Spiele waren ebenfalls Bestandteil der ungeplanten Ankündigungen. So befinden sich allem Anschein nach ein Remake des ersten Ni no Kuni-Spiels in Entwicklung, welches den kompletten Namen „Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered“ trägt. Das Spiel erscheint für PS4 und PC. Nintendo-Fans gehen dabei nicht leer aus, denn für die Switch erscheint das Original-Spiel (nicht remastered). Als Erscheinungstermin wurde der Herbst 2019 genannt.

© Bandai Namco

Tales of Arise

Weiterhin erwartet uns ein neues Tales-Spiel mit dem Namen „Tales of Arise“. Es ist für PS4, Xbox One und PC geplant. Erste Bilder dazu gibt es ebenfalls schon zu bestaunen. Die Handlung dreht sich um zwei Personen, die in unterschiedlichen Welten geboren wurden. Sie möchten ihr Schicksal ändern und eine neue Zukunft erschaffen.