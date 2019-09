Awards - Das sind die Emmy-Gewinner für 2019!

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden erneut die Emmys an die besten Serien, Schauspieler und Crew-Mitglieder verliehen. Wir haben alle Gewinner für euch im Überblick.

In der Nacht vom 22. auf den 23. September 2019 wurden erneut die Emmys verliehen, einer der wichtigsten Awards der Fernsehwelt. Mit ausgefallenen Kleidern und vorbereiteten Dankesreden kamen die bekanntesten Schauspieler und Regisseure in Los Angeles zusammen. Und auch dieses Jahr gab es einige Überraschungen und klare Gewinnerserien. Wir haben die komplette Liste der Gewinner für euch im Überblick.

Netflix Sky - Amazon: Diese 5 Streaming-Serien dürft ihr diesen Sommer auf keinen Fall verpassen

Thrones vs. Fleabag

Trotz der schlechten Kritiken von Zuschauern konnte auch dieses Jahr eine Serie ganz besonders abräumen: Game Of Thrones. Die beliebte Fantasy-Serie räumte ganze 12 Emmys ab, so viele Emmys wie keine andere Show in diesem Jahr. Neben der Besten Drama-Serie gewann auch Peter Dinklage erneut den Emmy für den Besten Nebendarsteller.

Phoebe Waller Bridge, diesen Namen sollten sich zudem alle merken. Die Drehbuchautorin und Schauspielerin, bekannt für ihre Serien „Killing Eve“ und „Fleabag“, konnte Sonntagnacht ebenfalls drei Emmys abräumen, und auch Jodie Comer, Hauptdarstellerin ihrer Assassine-Serie „Killing Eve“, gewann den begehrten Award.

Auch Shows wie „Chernobyl“, „The Marvelous Mrs. Maisel“, „Black Mirror“ und „Ozark“ schafften es, einige Emmys abzuräumen. Außerdem wurde die Awards-Show für ihre diversen Auszeichnungen gelobt, angeführt von Gewinnen wie Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie, die an Billy Porter für „Pose“ ging.

Game of Thrones Diese 5 Serien könnten der neue TV-Hype werden

And the Emmy goes to...

Die komplette Liste seht ihr hier im Überblick:

Best Drama Series

Game of Thrones

This Is Us

Pose

Succession

Bodyguard

Better Call Saul

Ozark

Killing Eve

Best Comedy Series

Barry

Fleabag

The Good Place

The Marvelous Mrs. Maisel

Matrjoschka

Schitt's Creek

Veep - Die Vizepräsidentin

Best Actor in a Drama Series

Jason Bateman - Ozark

Sterling K. Brown - This Is Us

Kit Harington - Game of Thrones

Bob Odenkirk - Better Call Saul

Billy Porter - Pose

Milo Ventimiglia - This Is Us

© Fox

Best Actress in a Drama Series

Emilia Clarke - Game of Thrones

Jodie Comer - Killing Eve

Viola Davis - How to Get Away with Murder

Laura Linney - Ozark

Mandy Moore - This Is Us

Sandra Oh - Killing Eve

Robin Wright - House of Cards

Best Actor in a Comedy Series

Anthony Anderson - Black-ish

Don Cheadle - Black Monday

Ted Danson - The Good Place

Michael Douglas - The Kominsky Method

Eugene Levy - Schitt's Creek

Bill Hader - Barry

Best Actress in a Comedy Series

Christina Applegate - Dead To Me

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel

Julia Louis-Dreyfus - Veep - Die Vizepräsidentin

Natasha Lyonne - Matrjoschka

Catherine O'Hara - Schitt's Creek

Phoebe Waller-Bridge - Fleabag

© Fox

Best Supporting Actor in a Drama Series

Jonathan Banks - Better Call Saul

Giancarlo Esposito - Better Call Saul

Alfie Allen - Game of Thrones

Peter Dinklage - Game of Thrones

Nikolaj Coster-Waldau - Game of Thrones

Michael Kelly - House of Cards

Chris Sullivan - This Is Us

Best Supporting Actress in a Drama Series

Gwendoline Christie - Game of Thrones

Lena Headey - Game of Thrones

Sophie Turner - Game of Thrones

Maisie Williams - Game of Thrones

Fiona Shaw - Killing Eve

Julia Garner - Ozark

Best Supporting Actor in a Comedy Series

Henry Winkler - Barry

Anthony Carrigan - Barry

Alan Arkin - The Kominsky Method

Stephen Root - Barry

Tony Shalhoub - The Marvelous Mrs. Maisel

Tony Hale - Veep - Die Vizepräsidentin

Best Supporting Actress in a Comedy Series

Sarah Goldberg - Barry

Sian Clifford - Fleabag

Olivia Colman - Fleabag

Betty Gilpin - GLOW

Kate McKinnon - Saturday Night Live

Marin Hinkle - The Marvelous Mrs. Maisel

Alex Borstein - The Marvelous Mrs. Maisel

Anna Chlumsky - Veep - Die Vizepräsidentin

© Fox

Outstanding Writing for a Comedy Series

Fleabag

Barry

PEN15

The Good Place

Matrjoschka (2 Nominierungen)

Veep - Die Vizepräsidentin

Outstanding Writing for a Drama Series

Better Call Saul

Bodyguard

Game of Thrones

The Handmaid's Tale

Killing Eve

Succession

Outstanding Writing for a Limited Series, Movie, or Dramatic Special

Chernobyl

Escape at Dannemora (2 Nominerungen)

Fosse/Verdon

A Very English Scandal

When They See Us

Outstanding Directing for a Comedy Series

Barry (2 Nominierungen)

The Big Bang Theory

Fleabag

The Marvelous Mrs. Maisel (2 Nominierungen)

Outstanding Directing for a Drama Series

Succession

Game of Thrones (3 Nominierungen)

Ozark

Killing Eve

Handmaid's Tale

Outstanding Directing for a Limited Series, Movie, or Dramatic Special

Chernobyl

Escape at Dannemora

Fosse/Verdon (2 Nominierungen)

A Very English Scandal

When They See Us

Best Limited Series

Chernobyl

Escape at Dannemora

Fosse/Verdon

Sharp Objects

When They See Us

© Fox

Best Television Movie

Black Mirror: Bandersnatch

Brexit: The Uncivil War

Deadwood: The Movie

King Lear

My Dinner with Hervé

Best Actor in a Limited Series or a Television Movie

Mahershala Ali - True Detective

Benicio del Toro - Escape at Dannemora

Jared Harris - Chernobyl

Jharrel Jerome - When They See Us

Sam Rockwell - Fosse/Verdon

Hugh Grant - A Very English Scandal

Best Actress in a Limited Series or a Television Movie

Patricia Arquette - Escape at Dannemora

Aunjanue Ellis - When They See Us

Michelle Williams - Fosse/Verdon

Joey King - The Act

Niecy Nash - When They See Us

Amy Adams - Sharp Objects

Best Supporting Actor in a Limited Series or a Television Movie

Ben Whishaw - A Very English Scandal

Stellan Skarsgård - Chernobyl

Paul Dano - Escape at Dannemora

John Leguizamo - When They See Us

Michael Kenneth Williams - When They See Us

Asante Blackk - When They See Us

Best Supporting Actress in a Limited Series or a Television Movie

Emily Watson - Chernobyl

Margaret Qualley - Fosse/Verdon

Patricia Clarkson - Sharp Objects

Patricia Arquette - The Act

Marsha Stephanie Blake - When They See Us

Vera Farmiga - When They See Us

Outstanding Writing for a Variety Series

Documentary Now!

Full Frontal with Samantha Bee

Last Week Tonight with John Oliver

Late Night with Seth Meyers

The Late Show with Stephen Colbert

Saturday Night Live

Best Variety Talk Series

The Daily Show

Full Frontal

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight

The Late Show

The Late Late Show

Outstanding Directing for a Variety Series

Documentary Now!

Saturday Night Live

Drunk History

Last Week Tonight with John Oliver

Who is America?

Best Variety Sketch Series

At Home With Amy Sedaris

Documentary Now!

Drunk History

I Love You, America With Sarah Silverman

Saturday Night Live

Who is America?

Welche Serie hättet ihr gerne gewinnen sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!