Awards - Oscars 2020: Preisträger Joaquin Phoenix hält emotionale Dankesrede

Sonntagnacht fand die feierliche Oscar-Verleihung 2020 in Hollywood statt. Auch Joker-Darsteller Joaquin Phoenix darf sich über einen Goldjungen als Bester Hauptdarsteller freuen. Nachdem er in der Vergangenheit bereits viermal für den wohl wichtigsten Filmpreis nominiert war, kann er nun endlich eine Oscar-Auszeichnung sein Eigen nennen.

Seine emotionale Dankesrede widmet der Schauspieler auch dem Regisseur des Films, Todd Phillips, und ruft zum Kampf gegen Ungerechtigkeiten auf:

Actor Joaquin Phoenix gives emotional Best Actor acceptance speech for his performance in "Joker."#Oscarshttps://t.co/cm6hY14ce0 pic.twitter.com/AwOdzDvYXK