The Avengers Project - Soll ein Game of the Year-Kandidat werden

Nach der Ankündigung des Superhelden-Spiels „The Avengers Project“ von Crystal Dynamics wurde es ziemlich ruhig um das Spiel. Offizielle Bilder oder Informationen zum Gameplay suchen wir bislang vergebens. Eine neue Stellenausschreibung verrät, welche große Ambitionen Square Enix mit dem Spiel hat.

Vor über zwei Jahren kündigte Crystal Dynamics The Avengers Project an, das in Zusammenarbeit mit Marvel entsteht. Neben einem kurzen Teaser-Trailer blieb uns der Entwickler weitere Details jedoch schuldig. Jetzt liefert eine Stellenanzeige neue Informationen zu den Ambitionen des Titels.

The Avengers Project Marvel und Square Enix arbeiten zusammen an Spielen

The Avengers Project als GotY-Kandidat

Unter anderem sind die Entwickler auf der Suche nach einem Narrative Director, der „The Avengers Project“ zu einem erinnerungswürdigen und emotionalen Erlebnis machen soll. Weiterhin liefert die Anzeige auch Informationen über die Ambitionen, die Publisher Square Enix und Entwickler Crystal Dynamics mit dem Spiel haben.

Als Voraussetzung für die Position wird „Leidenschaft für Spiele und der Ehrgeiz, einen Game of the Year-Titel zu entwickeln“ vorausgesetzt. Diese Ambitionen kommen jetzt nicht unbedingt unerwartet, gerade für einen Publisher wie Square Enix.

Aber diese direkt in einer Stellenausschreibung als Voraussetzung anzugeben ist eher ungewöhnlich. Im Hinblick auf die Thematik des Spiels ist das allerdings nicht ungewöhnlich. Nach dem großen Erfolg von Marvel’s Spider-Man von Insomniac Games soll „The Avengers Project“ der nächste Blockbuster aus der Comic-Schmiede werden.

Bei Crystal Dynamics genießt die Entwicklung des Superhelden-Spiels höchste Aufmerksamkeit. Immerhin hatten die Macher für den Titel sogar die Arbeiten an Shadow of the Tomb Raider an Eidos Montreal übertragen und dem Projekt nur unterstützend zur Seite gestanden.

Wann und für welche Systeme das Spiel erscheinen wird und worum es in „The Avengers Project“ letztlich geht, ist noch immer ein großes Geheimnis. In diesem Jahr sollen die offenen Fragen endlich geklärt werden und das vielleicht schon in Kürze auf der E3 2019. Wir sind gespannt.