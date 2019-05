The Avengers Project - Details zu Charakteren und Gameplay geleakt

Das Design der Welt soll sich dabei an Kingdom Hearts orientieren und soll mehrere große, in sich abgeschlossene Level bieten. Diese sollen aber groß genug sein, um flugtauglichen Charakteren wie beispielsweise Iron Man oder Falcon zuträglich zu sein.

Rund zwei Jahre nach dem ersten Teaser zu The Avengers Project von Marvel und Square Enix erwartet uns in nicht ganz zwei Wochen endlich die offizielle Enthüllung. Jetzt liefert ein Leak bereits erste Details zum Superhelden-Spiel.

The Avengers Project - Soll ein Game of the Year-Kandidat werden

The Avengers Project - Marvel und Square Enix arbeiten zusammen an Spielen

