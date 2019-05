The Avengers Project - Bestätigt: Offizielle Enthüllung auf der E3 2019

© Square Enix

KOMMENTARE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

News & Videos zu The Avengers Project

The Avengers Project - Soll ein Game of the Year-Kandidat werden

The Avengers Project - Square Enix-Titel könnte einen Singleplayer-Modus erhalten

The Avengers Project - Marvel und Square Enix arbeiten zusammen an Spielen

The Avengers Project - Der erste Ankündigungstrailer

The Last of Us 2 - Gerücht: Neues Video mit Release-Termin wird im Rahmen einer neuen State of Play gezeigt

Death Stranding - Neuer Trailer erscheint am kommenden Mittwoch, zweiter Teaser-Trailer veröffentlicht