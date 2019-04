Avengers: Endgame - Wird letzten gefilmten Cameoauftritt von Stan Lee beinhalten

In einem Interview im Rahmen der Pressetour zu „Avengers: Endgame“ verrieten die beiden Regisseure, dass der kommende Teil den letzten Cameoauftritt vom Marvel-Schöpfer Stan Lee zeigen wird.

Stan Lee-Cameos sind ein so natürlicher Bestandteil von Marvel-Filmen wie sarkastische Sprüche, choreographierte Actionsequenzen und eine obligatorische Oben-Ohne-Szene der männlichen Superhelden. Doch diese Cameoauftritte werden leider bald der Vergangenheit angehören. In einem Interview der Pressetour zu Avengers: Endgame sprachen die Regisseure des Filmes über den kommenden Cameoauftritt und dass er höchstwahrscheinlich der letzte dieser Art sein wird. Sie versprachen auch, dass die letzte Szene mit dem Marvel-Schöpfer so unvorhersehbar wie nie zuvor sein soll.

Goodbye, Excelsior!

Mit dem Comicbuch-Studio Marvel schaffte Stan Lee in den 60er-Jahren etwas ganz Besonderes, das ihn viele Jahrzehnte nach der Gründung noch begleiten würde. Er selbst und viele andere Menschen in seinem Umfeld hätten es nie für möglich gehalten, dass die Schöpfung mehrerer Superhelden-Charaktere eine solch große Auswirkung auf die kommende Popkultur haben und Millionen Leser und Zuschauer weltweit begeistern würde.

Doch aus genau diesem Grund ehrt die filmische Abteilung von Marvel, die mittlerweile vom Studio Disney aufgekauft und unter der Leitung vom Produzenten Kevin Feige geleitet wird, in jedem ihrer Einträge den Gründer der Superhelden-Welt mit einem kleinen Cameoauftritt. Diese wurden über die vielen Jahre hinweg zu einer beständigen Tradition. Mit dem Tod von Stan Lee, der im November letzten Jahres viele Fans und die kreativen Macher des Marvel-Universums trauern ließ, kam die Frage nach dem Verbleiben der letzten gefilmten Szenen mit dem Erfinder von Iron Man, Fantastic Four und Co. auf.

In einem Interview im Rahmen der Pressetour für „Avengers: Endgame“ verrieten die Regisseure des kommenden Marvel-Films, Joe und Anthony Russo, genau diese Frage:

„[Der kommende Cameoauftritt] wird der letzte sein von Stan Lee. Ich bin als Marvel-Fan groß geworden, und als ich den Spider-Man-Cartoon geschaut und seine Stimme darin gehört habe, hat mich das schon damals sehr beeinflusst. Und als er dann in meiner späteren Karriere zum Set kam und ich erneut seine Stimme hörte, war das so, als wäre ich wieder ein Kind. Die ganze Crew hat das so gesehen. Selbst die Schauspieler... wenn Stan zum Set kam, waren wir alle wieder jung.“

Außerdem soll der letzte Cameoauftritt von Stan Lee sein unvorhersehbarster sein, wie die Regisseure versprachen:

„Wir haben monatelang über alle Möglichkeiten nachgedacht. Es gab eine Menge Ideen, die es schlussendlich nicht in den fertigen Film geschafft haben. Das ist einfach ein Teil des Prozesses. Man kann in die verschiedensten Richtungen gehen, wenn man narrative Geschichten erzählt. Außerdem sind die Auftritte immer sehr klein gehalten, da es den Film sonst aus der Bahn schlagen würde [...] Die meisten Theorien von Fans, die man online ließt, würden eine ganze Reihe von Sequenzen verlangen. Der Film ist sehr dicht gehalten, somit kommt das nicht in Frage.“

Mit seinem Auftritt in „Avengers: Endgame“ wird Stan Lee sich in insgesamt 59 verschiedenen Marvel-Projekten verewigt haben. Der Schöpfer der Comic-Marke erschien nicht nur im Marvel Cinematic Universum, auch in den verschiedenen Ablegern der X-Men von 20th Century Fox, in den Spider-Man-Filmen und sämtlichen Cartoons und Videospielen war Lee immer wieder vorzufinden.

Wie genau der letzte Cameo von Stan Lee aussehen wird, werden wir am 24. April 2019 erfahren, wenn „Avengers: Endgame“ in Deutschland in die Kinos kommt!