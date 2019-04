Avengers: Endgame - Wird doch nicht letzter Film der dritten MCU-Phase!

„Avengers: Endgame“ wird doch nicht die 3. Phase des MCU abschließen. In einem Interview verriet Marvel-Chef Kevin Feige, welcher Film die aktuelle Zeitspanne beenden wird!

Für viele von euch ist es diese Nacht schon so weit: Avengers: Endgame wird endlich in den Kinos zu sehen sein. Wie bislang angenommen, soll der Film die dritte Phase des Marvel Cinematic Universe abschließen und im selben Moment eine neue Ära einleiten. Doch in einem neulichen Interview mit Marvel-Leiter Kevin Feige kamen neue Informationen ans Licht.

Das letzte Kapitel

Beim Fan-Event von „Avengers: Endgame“ in Shanghai verriet Kevin Feige, dass nicht der vierte Avengers-Teil, sondern „Spider-Man: Far From Home“ das Ende der dritten Phase des MCU sein würde. Somit wird Peter Paker uns nicht in eine neue Ära des Marvel-Universums einschwingen, sondern die aktuellen Handlungsstränge erst einmal abschließen.

Schon seit Erscheinen des ersten Trailers kam die Frage auf, wann „Far From Home“ zeitlich stattfinden wird. Lange wurde gemunkelt, dass der Film direkt nach „Endgame“ spielen könnte, was sich jedoch mittlerweile wieder als falsch herausgestellt hat. Aus diesem Grund können wir erwarten, dass der kommende Spider-Man-Film noch vor Avengers: Infinity War spielen wird.

Ein großes Indiz dafür ist natürlich, dass in der Welt von „Far From Home“ alles normal zu sein scheint, da die Jugendlichen sich um alltägliche Probleme wie Liebeskummer und Jake Gyllenhaal im Mysterio-Kostüm kümmern müssen. Somit wird Spider-Man womöglich vor „Infinity War“ spielen, aber trotzdem die aktuelle Phase beenden.

Eine beliebte Fan-Theorie ist weiterhin, dass durch mögliche Zeitreisen die Ereignisse von „Infinity War“ und „Endgame“ einfach nie passiert sind und somit „Far From Home“ in einer Welt spielt, in der Thanos nie gewonnen hat.

„Spider-Man: Far From Home“ erscheint am 4. Juli 2019 in den deutschen Kinos!