Avengers: Endgame - Was ihr über die neue Szene der erweiterten Kinofassung wissen müsst

Laut einer sicheren Quelle wurde die neue Szene der erweiterten „Avengers: Endgame“-Fassung bereits geleaked. Was in der Sequenz passiert, verraten wir euch in dieser News.

Avengers: Endgame will es noch einmal wissen. Zeitgleich zum Start von „Spider-Man: Far From Home“ bringt Marvel eine erweiterte Kinofassung des letzten „Avengers“-Teils auf die große Leinwand. Auch in Deutschland könnt ihr euch in ausgewählten Kinos die neue Version anschauen. Ihr seid nicht sicher, ob sich der erneute Eintrittspreis lohnt? Wir verraten euch, was ihr von der erweiterten Fassung erwarten dürft.

Warnung: Diese News enthält einige Spoiler, weshalb ihr „Avengers: Endgame“ geschaut haben solltet, ehe ihr weiterlest!

Neue Szene zeigt Hulk in Action

Mit „Avengers: Endgame“ möchten Disney und Marvel „Avatar“ endgültig vom Thron als erfolgreichster Film aller Zeiten stoßen. Doch nur, wenn in der Zukunft genügend Tickets verkauft werden können.

Aus diesem Grund lockt Marvel-Produzent Kevin Feigen die Fans mit einer erweiterten Fassung des Films erneut in die Kinos. Versprochen sind eine Einführung der Regisseure Joe und Anthony Russo, ein Stan Lee-Tribute, ein erster Blick auf „Spider-Man: Far From Home“ und eine exklusive neue After-Credit-Szene von „Avengers: Endgame“.

Laut der Seite We Got This Covered wurde diese Szene bereits geleaked und soll leider enttäuschend sein. Zu sehen ist Bruce Banner, der nach den Ereignissen von Avengers: Infinity War die Kontrolle über den Hulk zurückerlangt hat und seitdem dauerhaft im Körper des grünen Monsters im Einkang als Professor Hulk lebt. Einige Zuschauer waren enttäuscht, dass Hulk in „Endgame“ relativ wenig Actionszenen hatte. Die neue Szene holt dies jedoch nach.

In der neuen Szene sieht man Hulk, wie er mehrere Kinder aus einem brennenden Haus rettet. Die Sequenz, die nur knapp eine Minute dauert, zeigt jedoch nicht viel mehr. Fans hatten auf einen Hinweis auf die kommende Phase 4 gehofft.

Was meint ihr: Reicht euch diese Szene, um „Avengers: Endgame“ erneut im Kino zu schauen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.