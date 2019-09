Avengers: Endgame - Warum der neue Rekord James Cameron Hoffnung macht

James Cameron spricht über „Avengers: Endgame“ und warum er froh darüber ist, dass „Avatar“ damit endlich vom Thron gestoßen wurde.

Mitte des Jahres hat Marvel's Avengers: Endgame James Camerons „Avatar 2“ übertroffen und wurde mit 2,79 Milliarden Dollar weltweit der bisher erfolgreichste Film aller Zeiten. Er entthronte Avatar (2,78 Milliarden Dollar), der seit 2009 die Position der Nummer 1 innehatte.

Darum freut sich Cameron über Platz 2

Cameron ist nicht enttäuscht, dass der Rekord seines Films gebrochen wurde, wie er in einem kürzlich veröffentlichten Interview erklärte. Eher sei er sogar froh darüber, da der enorme Erfolg von „Avengers: Endgame“ beweist, dass die Menschen immer noch bereit und begierig sind, ins Kino zu gehen - und das ist allgemein gesehen ein durchaus gutes Zeichen für das Filmgeschäft.

"Es gibt mir viel Hoffnung. Avengers: Endgame ist ein nachweisbarer Beweis dafür, dass die Menschen trotzdem ins Kino gehen. Die Sache, die mich am meisten erschreckt hat, als ich Avatar 2 und Avatar 3 gemacht habe, war, dass sich der Markt so sehr verändert haben könnte, dass es einfach nicht mehr möglich war, Leute für Filme zu begeistern. Sie würden das Erlebnis verlieren, mit Fremden in einem dunklen Raum zu sitzen und sich einen Film anzusehen.“

„Avatar 2“ soll im Dezember 2021 in den Kinos anlaufen, „Avatar 3“ im Dezember 2023. „Avatar 4“ und „Avatar 5“ sollen in den Jahren 2024 und 2027 folgen. Bleibt am Ende abzuwarten, ob dieser Plan tatsächlich so umgesetzt wird, sollte „Avatar 2“ nicht so erfolgreich sein, wie von den Filmstudios aktuell angenommen.

Selbst Cameron gibt zu, er sei sich nicht sicher, ob die Avatar-Fortsetzungen so enorm erfolgreich damit sein könnten, den „Zeitgeist" einzufangen, wie es Endgame getan hat. Schlussendlich hätte „Avengers: Endgame“ jedoch gezeigt, dass die Leute immer noch bereit sind, Geld für einen gemütlichen Kinoabend auszugeben (sogar wenn das Essen verdammt teuer ist!).