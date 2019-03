Avengers: Endgame - Vorgezogen: Erscheint in Deutschland jetzt früher als geplant

Marvel hat den Kinostart von Avengers: Endgame in Deutschland vorgezogen. Der Film soll nun einen Tag früher als geplant in den Kinos gezeigt werden. Die Gründe für die Verschiebung sind derzeit noch unklar.

Wer gespannt auf Avengers: Endgame wartet, darf sich ab sofort freuen: Wie Marvel und der Verband der Filmverleiher bekannt gaben, wird der Kinostart hierzulande um einen Tag vorgezogen. Gründe für die Verschiebung sind nicht bekannt.

Ursprünglich war geplant, dass „Avengers: Endgame" am 25. April 2019 in den Kinos startet – und somit an einem Donnerstag, wie es in Deutschland auch üblich ist. Der offizielle Start erfolgt nun jedoch bereits am Mittwoch, dem 24. April 2019.

Die USA müssen zwei Tage länger warten

Möchtet ihr also an der Mitternachtsvorstellung teilnehmen, dann könntet ihr also bereits in der Nacht vom 23. auf den 24. April 2019 loslegen. Der Vorverkauf ist bei den größten deutschen Kinoketten allerdings noch nicht gestartet.

Zuschauer in den USA müssen übrigens bis Freitag, den 26. April 2019 auf ihre Vorstellung warten. In den Staaten gilt der Freitag nämlich traditionell als Veröffentlichungstermin. Denkbar wäre aber, dass auch in den USA der Kinostart um einen Tag vorgezogen wird.

