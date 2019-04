Avengers: Endgame - Thanos kommentiert neuen Trailer

Der gefürchtete Bösewicht Thanos - oder zumindest sein Schauspieler Josh Brolin - kommentiert den neuen Trailer zu „Avengers: Endgame“ auf seinem persönlichen Instagram-Account.

Einen neuen Einblick in den kommenden Blockbuster-Film Avengers: Endgame gibt es nun über den offiziellen Instagram-Account von Josh Brolin, der im neuesten Marvel-Streifen wieder als Thanos zu sehen sein wird.

Avengers: Endgame Zweiter offizieller Trailer soeben erschienen!

Thanos kommentiert Trailer

Die Gelegenheit nutzt der Bösewicht, um das kommende Schauspiel vorab zu kommentieren, der im Trailer von seiner besten Seite gezeigt wird. Er schreibt:

„Nur weil ihr ernst schaut, heißt es nicht, dass ich euch ernst nehme. Ich werde meine Rüstung erneut anlegen, nur um euch spüren zu lassen, dass all die Anstrengung umsonst war. (Teufel-Smiley) #teamthanos“

Aus Sicht des Marketings sicherlich nicht die schlechteste Idee, den neuen Hollywood-Blockbuster zu bewerben.

Dabei scheint der vielseits gefürchtete Antagonist gar nicht allzu sehr mit seinem Ergebnis zufrieden zu sein, wie Brolin vor einiger Zeit in einem Interview durchblicken ließ. Er versuche das Universum zu reparieren und den Kosmos auszubalancieren. Um dies zu bewerkstelligen, müsse er eine Menge Dinge zerstören.

Außerdem bezahle er einen großen Preis und das nicht nur auf emotionaler Ebene, was seine Tochter anbelangt. Aufmerksame Zuschauer haben es im ersten Teil bereits wahrgenommen, er muss zusätzlich einen physischen Preis bezahlen. Joe Russo, Co-Director, weist in einem Interview darauf hin, dass die Allmacht aller Infinity-Steine physische Auswirkungen auf Thanos habe. Man erkenne dies insbesondere am Ende des Films, hier solltet ihr auf seinen Arm geachtet haben. Doch dabei wird es nicht bleiben und so erkennen wir, dass sich das unerwünschte Opfer auf seinen ganzen Körper ausbreitet. Wie sich alles um Thanos herum entwickelt, erfahren wir spätestens am 26. April 2019, wenn der Film in den Kinos durchstartet.

