Avengers: Endgame - Startet noch in diesem Jahr auf Disney Plus

Der Kinofilm „Avengers: Endgame“ soll weniger als acht Monate nach Start bereits bei Disney Plus erscheinen. Die Veröffentlichung soll bereits Anfang Dezember erfolgen.

Kurz nach Start von Disney Plus wird der wohl größte Kinofilm des Jahres auf der Plattform erscheinen. Wie jetzt offiziell bestätigt wurde, soll Avengers: Endgame dem Katalog am 11. Dezember 2019 hinzugefügt werden.

Diese überaus aggressive Releasepolitik ist durchaus verblüffend, angesichts der starken Konkurrenz durch Netflix und Konsorten aber wenig überraschend. Denn immerhin stünde „Avengers: Endgame“ weniger als acht Monate nach Kinostart bereits zum Streamen zur Verfügung.

Start von Disney Plus in Deutschland noch unklar

Der Start von Disney Plus ist in den Vereinigten Staaten derweil weiterhin für den 12. November 2019 angesetzt. Bislang ist nicht offiziell bekannt, wann es auch in Deutschland soweit sein wird – bislang ist nur vage von „Anfang 2020“ die Rede.

In der Zwischenzeit bleibt der Erfolg von „Avengers: Endgame“ ungebrochen und dürfte sicherlich auch die Abonnentenzahlen von Disney Plus beflügeln:

