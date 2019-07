Avengers: Endgame - Stößt Avatar vom Thron und ist jetzt der erfolgreichste Film aller Zeiten!

Rund zehn Jahre stand „Avatar: Aufbruch nach Pandora“ unangefochten auf Platz 1 der weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten. An das Einspielergebnis von 2,7897 Milliarden US-Dollar kam nie ein anderer Film heran – bis jetzt! Die Superheldenriege von Avengers: Endgame hat „Avatar“ nun vom Thron gestoßen.

An diesem Wochenende überstieg das Einspielergebnis von „Avengers: Endgame“ das von James Camerons Sci-Fi-Epos um etwa eine halbe Million US-Dollar und gilt damit nun als erfolgreichster Film aller Zeiten.

Avengers: Endgame Was ihr über die neue Szene der erweiterten Kinofassung wissen müsst

Damit erreicht Disney auch sein erklärtes Ziel, den Film auf die Nummer 1 zu bringen, indem man eine um weitere Szenen bereicherte Fassung des Films erneut in den Kinos zeigte. Offenbar konnte man damit innerhalb des letzten Monats, seitdem die neue Version von „Avengers: Endgame“ im Kino läuft, genug Fans erneut vor die Kinoleinwand versammeln.

Marvel-Präsident Kevin Feige gab den erfolgreichen Höhenflug von „Avengers: Endgame“ auf der Comic-Con in San Diego bekannt. Disney-Co-Vorsitzender Alan Horn ließ dazu verlauten:

„Herzlichen Glückwunsch an die Teams von Marvel Studios und Walt Disney Studios und Danke an die Fans auf der ganzen Welt, die „Avengers: Endgame“ an diese historische Spitze gehievt haben. Die Auswirkungen von James Camerons „Avatar“ sind selbst nach einer Dekade noch außerordentlich stark und die erstaunlichen Leistungen beider Filme beweisen die anhaltende Kraft von Filmen, die Leute zu bewegen und sie mit einer geteilten Erfahrung zusammen zu bringen. Die talentierten Filmschaffenden hinter diesen Welten haben noch einiges mehr in der Hinterhand und wir freuen uns darauf, der Zukunft des Marvel Cinematic Universe und Pandora entgegenzufiebern.“