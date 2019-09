Avengers: Endgame - Russo-Brüder wollen, dass Robert Downey Jr. Oscar erhält

War die schauspielerische Leistung von Robert Downey Jr. eines Oscars würdig? Die „Avengers: Endgame“-Regisseure Joe und Anthony Russo haben eine ganz klare Meinung, wissen aber auch um die schwierige Situation, in der sich der Film befindet.

Was die Oscars angeht, hatten Filme des Superheldengenres bisher einen ziemlich schweren Stand. So sackte „Black Panther“ aus dem Jahre 2017 erstmalig für das MCU einige Auszeichnungen ein, wenngleich diese in verhältnismäßig unwichtigeren Sektionen erlangt wurden (Beste Filmmusik, Bestes Kostümdesign und Bestes Produktionsdesign).

Superheldenfilme haben es schwer

In einem Interview äußerten die Russo-Brüder, ihres Zeichens Regisseure von Avengers: Endgame, ihre überwältigende Unterstützung für Robert Downey Jr. mit, um eine Nominierung als Bester Schauspieler zu erhalten. Genauer sagten sie:

„Ich weiß nicht, ob ich jemals gesehen habe - in der gesamten Filmgeschichte -, dass ein globales Publikum auf eine Performance so reagiert, wie sie es bei Robert Downey in diesem Film getan hat. Es gab Leute, die in Kinos heulten und hyperventilierten. Ich meine, das ist eine profunde Leistung, wenn man ein Publikum auf der ganzen Welt in diesem Maße erreichen kann. Wir haben so etwas noch nie gesehen, und wenn das keinen Oscar verdient, weiß ich auch nicht“.

Dennoch verstehen die Brüder die Schwierigkeit der Situation. Bisher gab es im Superheldengenre nur selten Nominierungen für Preise wie den Besten Schauspieler (beispielhaften seien hier „The Dark Knight“ und „Logan“ genannt).

„Es ist sicherlich so schwierig, wie es nur geht - ohne Frage. Auf einer Skala von 1-10 ist dies [die Schwierigkeit der Situation] eine 12. Wir sagen Folgendes: Es gibt sicherlich eine Diskrepanz zwischen der Akademie und dem Publikum. Es begann vor etwa 20 Jahren. Wenn man sich die Oscarverleihungen bis zu diesem Zeitpunkt ansieht, waren sie im Einklang mit dem Publikum."

Na wenn da nicht ein bisschen Kritik an den Oscars durchdringt. „Avengers: Endgame“ gilt mittlerweile als erfolgreichster Film aller Zeiten und wagt sich in kleinen, aber sicheren Schritten an die 2,8 Milliarden US-Dollar-Marke in Sachen Einspielergebnisse heran. Robert Downey Jr. hat erst letztens einige deutliche Worte zu seinem Abschied gefunden.