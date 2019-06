Avengers: Endgame - Neuveröffentlichung des Kinofilms löst große Begeisterung bei den Fans aus

„Avengers: Endgame“ kommt erneut in die Kinos! In einer längeren Fassung und mit Post-Credit-Szenen will Kevin Feige den neusten Teil an die Spitze der erfolgreichsten Filme aller Zeiten bringen. Auch die Fans sind begeistert über die Neuveröffentlichung und lassen ihrer Freude in Form von Memes freien Lauf.

In einigen Kinos läuft er zwar immer noch, aber Kevin Feige will Avengers: Endgame ein zweites Mal in die Kinos bringen. „Endgame“, der im April weltweit einen riesigen Erfolg und Einspielrekorde feiern durfte, konnte bisher die Nummer 1, „Avatar“, noch nicht vom Platz des erfolgreichsten Filmes aller Zeiten stoßen. Vor allem die Fans sind begeistert von der Neuveröffentlichung und äußern sich auf den sozialen Medien.

Große Begeisterung

Einen älteren Film erneut ins Kino zu bringen ist keine ungewöhnlich Sache. So veröffentlicht Francis Ford Coppola dieses Jahr im Rahmen des 40. Geburtstages seinen Film „Apocalypse Now“, der seit 1979 zu einem absoluten Klassiker geworden ist. Beliebte Filme wie Star Wars und Der Herr der Ringe erscheinen ebenfalls für kurze Zeit immer mal wieder im Kino, um alten und neugewonnenen Fans die Möglichkeit zu geben, ihren Lieblingsfilm auf der großen Leinwand zu bewundern.

Nach dem selben Motto möchte Kevin Feige den erst im April veröffentlichten Avengers: Endgame noch einmal in die Kinos bringen, jedoch mit einem Twist. In einer längeren Fassung (insgesamt 7 Minuten neues Material) inklusive einiger After-Credits-Szenen, die im Original fehlten, will uns der Marvel-Chef ein weiteres Mal in die Kinos locken. Doch das tun Disney und Marvel nicht nur aus Liebe zu den Fans, denn mit der Neuveröffentlichung haben sie vor, den momentanen Spitzenreiter, „Avatar“, vom Thron des erfolgreichsten Filmes aller Zeiten zu stoßen.

Viele Fans sind begeistert von der Neuigkeit der zweiten Veröffentlichung und äußerten sich positiv auf den sozialen Medien:

So #AvengersEndgame will have a new post credit scene next week?! You’re expecting me to go back to the movie theater to rewatch a 3 hour movie for a scene after the credits?!@Kevfeige, you’re damn right I’ll be at that movie theater next week to cry my eyes out again! pic.twitter.com/HZRKJfntRK — Ellis Mbeh, PCM (@EllisMbeh) 19. Juni 2019

the box office next week after the new #AvengersEndgame cut is released pic.twitter.com/mY2KfVteLV — 𝓪𝓁𝒾𝒶𝓈 (@itsjustanx) 19. Juni 2019

"avengers: endgame is returning to the big screen with bonus scenes..." #AvengersEndgame pic.twitter.com/Zidg3Bs0Hn — ً (@venomfuckers) 19. Juni 2019

Kevin Feige: #AvengersEndgame is heading back to theaters with additional footage



marvel stans:pic.twitter.com/Gs2RArXRWf — 𝙖𝙢𝙗𝙚𝙧 ⧗ (@formerussianspy) 19. Juni 2019

Ob es eine längere Fassung für Deutschland geben wird, ist bisher unklar, denn die aktuelle läuft moment noch in den meisten Kinos. Die erweiterte Version wird es dann spätestens auf der DVD und Blu-ray für den Rest der Welt geben.