Avengers: Endgame - Künstler erbaut großes Monument zu Ehren eines gefallenen Helden

Wenn künstlerisches Schaffen auf Fanliebe trifft: In Italien wurde nun eine fast vier Meter große Statue eines verstorbenen Helden aus „Avengers: Endgame" aufgestellt. Die Bilder der Skulptur sind wahrlich beeindruckend.

Marvel scheint nun mit Avengers: Endgame endgültig in der heutigen Popkultur angekommen zu sein. Auf Reddit ist ein Posting aufgetaucht, das die Enthüllung eines Monuments zeigt, das einem der gefallenen Helden des Films gewidmet ist. Alle, die den Film noch nicht gesehen haben, warnen wir an dieser Stelle vor potenziellen Spoilern.

Das stählerne Monument ist fast vier Meter hoch

Das Monument zeigt selbstverständlich den verstorbenen Tony Stark, der lange Zeit als Gesicht des Marvel Cinematic Universe diente. Der Künstler wollte dabei die ikonischste Pose des Helden einfangen und entschied sich daher für eine Schlüsselszene des ersten „Iron Man"-Films. Darüber hinaus trägt die Statue noch folgende Inschrift:

„Das erste Denkmal, das dem Iron Man im Jahr seines Todes in der Filmwelt gewidmet ist. Wir feiern Tony Stark als den Mann, der sein Lebensvermögen dem Kampf für die Ideale widmete, an die er glaubte ... und uns daran erinnerte, dass wir alle die Protagonisten unserer Zeit sind – dass die Zukunft der Menschheit von unseren Entscheidungen abhängt ... dass wir alle Helden sein müssen ..."

Das Monument ist in Forte dei Marmi in Italien zu finden. Die lokalen Einwohnern haben dem Monument aufgrund des verwendeten Materials auch die Bezeichnung „Man of Steel“ gegeben. Ein gutes Beispiel dafür, wenn künstlerisches Schaffen auf wahre Fanliebe trifft.