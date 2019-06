Avengers: Endgame - Kommt mit neuer Post-Credits-Szene erneut ins Kino

„Avengers: Endgame“ wird Ende des Monats einen Re-Release in den amerikanischen Kinos feiern. Fans dürfen sich auf neue Post-Credit-Szenen freuen, die womöglich den Anfang Juli startenden Film „Spider-Man: Far From Home“ anteasern werden.

Der Marvel-Film Avengers: Endgame ist schon jetzt der erfolgreichste Superheldenfilm überhaupt und konnte die 2-Milliarden-Dollar-Marke so schnell knacken wie noch kein Film zuvor. Derzeit steht lediglich „Avatar“ von James Cameron mit Einnahmen in Höhe von weltweit 2,787 Milliarden US-Dollar vor „Endgame“ mit 2,743 Milliarden Dollar.

Die Chancen, dass die fehlenden 45 Millionen Dollar in absehbarer Zeit erreicht werden und der Marvel-Film damit zum erfolgreichsten Film überhaupt wird, stehen nun noch besser. Denn Marvel-Chef Kevin Feige hat jetzt gegenüber Screenrant bestätigt, dass der Film am 28. Juni 2019 in den USA erneut in den Kino zu sehen sein wird – im Zuge einer Neuveröffentlichung.

Allerdings wird es einige Änderungen geben, die den Kinobesucher erwarten. Bislang gab es keine Post-Credit-Szenen nach dem Abspann zu bestaunen, doch genau dies soll sich jetzt ändern.

„Wenn ihr sitzenbleibt und den Film schaut, wird nach dem Abspann eine gelöschte Szene, ein kleines Dankeschön und einige Überraschungen auftauchen“, erklärte Feige.

Unklar ist bis jetzt, ob deutsche Kinogänger in den Genuss der zusätzlichen Szenen kommen werden.

Avengers: Endgame Es gibt keine Post-Credits-Szene, aber etwas Anderes nach dem Abspann

Was könnte zu sehen sein?

Aller Wahrscheinlichkeit nach sollten schon in der Ursprungsfassung des Films einige Szenen nach dem Abspann zu sehen sein, die „Spider-Man: Far From Home“ (deutscher Kinostart: 04. Juli) anteasern. Offensichtlich entschieden sich die Verantwortlichen dann aber wohl doch dagegen, um erst einmal keine Aufmerksamkeit auf den nächsten Film zu lenken. Genau dies wird jetzt durch die neuen Szenen womöglich nachgeholt.

Zudem könnte es sein, dass man durch die Neuveröffentlichung „Avatar“ tatsächlich endgültig vom Thron stoßen möchte, da der Besucherstrom in die Kinos nun wieder vergrößert werden dürfte.