Avengers: Endgame - Jetzt erfolgreichster Superheldenfilm aller Zeiten!

„Avengers: Endgame“ befindet sich geradewegs auf Rekordkurs. Der Marvel-Film ist jetzt der erfolgreichste Superheldenfilm überhaupt und konnte die 2-Milliarden-Dollar-Marke so schnell knacken wie noch kein Film zuvor.

Avengers: Endgame befindet sich auf einem Höhenflug. Das aktuelle Kapitel der Avengers-Filmreihe rangiert nun auf Platz 2 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und ist damit der erfolgreichste Superheldenfilm überhaupt.

Erfolgreichster Superheldenfilm

Mit einem Einspielergebnis von bislang 2,188 Milliarden US-Dollar liegt „Avengers: Endgame“ nur hinter „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ von James Cameron. Dies könnte sich aber bald schon ändern.

Die magische Marke von 2-Milliarden-Dollar im Einspielergebnis konnte „Avengers: Endgame“ nach nur 11 Tagen knacken. Rekord! „Avatar“ schaffte dies erst nach 47 Tagen, insgesamt liegt Camerons Fantasy-Film bei 2,788 Milliarden US-Dollar. Da „Avengers: Endgame“ vor nicht einmal zwei Wochen erst im Kino anlief, wird das globale Einspielergebnis noch weiter in die Höhe schnellen und könnte „Avatar“ noch hinter sich lassen.

Weltweit Platz 1 der Kinocharts

Weltweit steht „Avengers: Endgame“ aktuell auf Platz 1 der Kinocharts. So auch hier: In Deutschland haben allein am zweiten Wochenende 871.000 Besucher den Film im Kino gesehen. Das entspricht einem Box-Office von 10 Millionen Euro. Insgesamt zog „Avengers: Endgame“ in Deutschland bislang 3,7 Millionen Besucher ins Kino und verzeichnet Einnahmen in Höhe von 42 Millionen Euro.