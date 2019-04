Avengers: Endgame - Ende hätte laut Russo-Brüder bislang noch keiner richtig erraten

Was passiert in „Avengers: Endgame“ und wie wird der Film ausgehen? Während die grobe Rahmenhandlung schon ansatzweise bekannt sein dürfte, basieren die potenziellen Filmenden im Netz lediglich auf Spekulationen. Doch die Russo-Brüder haben nun bestätigt, dass nichts davon an das Ende heranreicht.

Bis zu diesem Zeitpunkt hätte noch niemand das Ende von Avengers: Endgame erraten, verraten die Joe und Anthony Russo nun in einem Interview. Dabei gibt es im Netz die wildesten Theorien rund um den Ausgang des nächsten Avengers-Steifens.

Ende von Avengers: Endgame ein Geheimnis

Was nach Avengers: Infinity War geschieht, haben wir in den offiziellen Teaser-Trailern gesehen. Doch wisset, dass es sich hierbei nur um Material aus den ersten 15 Minuten des Films handelt.

Wer den letzten Avengers-Teil gesehen hat, der weiß, dass das Universum derzeit nur noch über die Hälfte der zuvor lebenden Wesen verfügt. Der Thanos-Snap hat alles verändert. Doch werden es die Avengers schaffen, dieses allumfassende Horrorszenario rückgängig zu machen?

Zum derzeitigen Standpunkt weiß das noch keiner, wie Joe und Anthony Russo nochmals unterstreichen. Anthony Russo erklärt dem Journalisten Jake Hamilton:

„So ist der Stand: Die Fans sind so passioniert und sie spenden so viel Zeit, in der sie mit den Charakteren leben, über die Charaktere nachdenken und sie verwenden ihre Vorstellungskraft, wo die Geschichte möglicherweise hingehen könnte. [...] Manchmal sind sie ziemlich weit entfernt, manchmal sind sie fast neben der Tür, was passieren könnte. Aber hier ist das Ding. Nichts von all dem kommt nahe heran. Du kannst dich annähern, doch das ist es niemals wirklich.“

Joe Russo erklärt zudem, dass sie immer versuchen, die Leute zu überraschen:

„Unsere Mission ist es, die Leute zu überraschen. Deshalb versuchen wir, richtig überraschende Entscheidungen zu treffen.“

Demnach könnt ihr zwar eure Vorstellung durch die wilden Theorien auf etwaigen Social-Media-Plattformen anregen lassen, doch was am Ende passiert, bleibt noch bis zum 26. April 2019 abzuwarten. Dann startet „Avengers: Endgame“ weltweit in den Kinos durch.

