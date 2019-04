Avengers: Endgame - Bricht jetzt schon sämtliche Rekorde an den Kinokassen!

„Avengers: Endgame“ hat jetzt schon die Erwartungen an den Kinokassen übertroffen und konnte alle bisherigen Rekorde am Box-Office brechen. Wir haben für euch alle Zahlen im Überblick!

Es ist wahrscheinlich keine Überraschung, aber der heißerwartete neuste Teil der Avengers hat an den Kinokassen jegliche Rekorde gebrochen. Somit konnte Avengers: Endgame schon vor dem Wochenende den Rekord für den besten Kinostart eines Superheldenfilmes verzeichnen. Wir haben alle wichtigen Zahlen für euch im Überblick!

Avengers: Endgame Das perfekte Ende einer emotionalen Reise, bei der es nicht jeder ins Ziel schafft

Der beste Starttag aller Zeiten

Seit dieser Woche ist Avengers: Endgame nun endlich weltweit in den Kinos gestartet. Mit der Mitternachtspremiere von Dienstag auf Mittwoch war Deutschland eines der ersten Länder, in dem die epische Kollision der zahlreichen Superhelden auf der Kinoleinwand zu sehen war. Mit einigen Previews am Donnerstag ist der Film nun offiziell seit Freitag in den USA angelaufen.

In den Vereinigten Staaten konnte „Avengers: Endgame“ allein bei seinen Premieren 60 Millionen US-Dollar einspielen, was somit den bisherigen Rekordhalter „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ mit 57 Millionen US-Dollar als bester Kinostart aller Zeiten ablöste. Auch am Freitag, was den offiziellen Starttag in den USA ausmachte, brach der neuste Marvel-Film sämtliche Rekorde. Auch hier war „Star Wars: Episode 7“ mit 119,1 Millionen US-Dollar der bisherige Rekordhalter, was er dank „Avengers: Endgame“ nun nicht mehr ist.

„Avengers: Endgame“ spielte an seinem offiziellen Kinostart mehr als 140 Millionen US-Dollar ein, was den vorigen Rekordhalter um ein Vielfaches hinter sich lässt. Im Vergleich: „Avengers: Infinity War“ konnte im Jahr zuvor einen Starttermin mit nur 106,3 Millionen US-Dollar verzeichnen. Nach diesen überwältigen Zahlen hat Disney seine Prognose für das erste Wochenende erhöht und erwartet ein Einspielergebnis von über 300 Millionen US-Dollar. Sollten diese Zahlen erreicht werden, würde erneut ein Rekord gebrochen werden. Den aktuelle Rekord der Woche mit den meisten verkauften Tickets aller Zeiten hält aktuell „Avengers: Infinity War“ und liegt bei 257,6 Millionen US-Dollar.

Google Mit diesem Thanos-Easteregg löscht ihr das halbe Internet!

Doch nicht nur in den USA bricht „Avengers: Endgame“ momentan alle Rekorde. In China, wo neben den Vereinigten Staaten die meisten Zahlen im Ticketverkauf gemacht werden, lief der Film bereits am Mittwoch an und spielte (umgerechnet) 107,2 Millionen US-Dollar ein. Hierbei wurde der aktuelle Rekordhalter, „Monster Hunt 2“, mit über 22 Millionen US-Dollar mehr abgelöst. Noch vor Freitag konnte der Film eine Summe von 200 Millionen US-Dollar in die Kinokassen einspielen.

In Deutschland schaffte es „Avengers: Endgame“ jedoch nicht den Rekord für den besten Kinostart-Tag zu brechen. Hier landete der Film nur auf Platz 3, hinter „Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht“ und „Star Wars Episode 8: Die Letzten Jedi“. Mit 458.000 Besucher und 5,06 Millionen Euro ist „Endgame“ jedoch trotzdem ein voller Erfolg und ist somit der erfolgreichste Start eines Superheldenfilms in Deutschland und der erfolgreichste Start im Monat April.