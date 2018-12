Avengers - End Game - Der offizielle Trailer ist endlich da!

Die Marvel Studios haben den offiziellen Trailer zu Avengers - End Game veröffentlicht. Sonderlich viel ist nicht zu sehen, aber dennoch gibt es einige nette Details zu erhaschen.

Part of the journey is the end: Marvel hat endlich den offiziellen Trailer zum kommenden neuen Avengers-Film veröffentlicht. Dabei wurde auch der vollständige Name enthüllt: Avengers - End Game.

Zu sehen sind nahezu alle Charaktere, die in Avengers - Infinity War überlebt haben. Glücklicherweise gibt es nun die Bestätigung, dass auch Hawkeye den Fingerschnipps von Thanos überstand. Sein Verbleib war bislang unklar. Ant-Man scheint ebenfalls, nach dem Fragen aufwerfenden Ende in Ant-Man and the Wasp, zurückzukehren.

Wie das möglich war, wird hoffentlich noch geklärt.

Marvel's Avengers - End Game startet am 25. April 2019 in fast allen deutschen Kinos.