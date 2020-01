Avatar 2 - James Cameron stellt die neuen Welten in Pandora vor

Regisseur James Cameron hat mit seinem 3D-Kinohit Avatar - Aufbruch nach Pandora im Jahr 2009 Kinogeschichte geschrieben. Mit dem lange erfolgreichsten Film aller Zeiten hat er einen neuen Hype für 3D-Filme hervorgerufen und mit seiner weiterentwickelten 3D-Technik einen neuen Standard für neue Kinofilm gesetzt. Seit nunmehr 10 Jahren arbeitet Cameron an nicht weniger als vier Fortsetzungen, die teilweise zeitgleich gedreht werden und ab 2021 in die Kinos kommen.

Avatar 2 Drehwahnsinn: Teile 2-5 entstehen als ein großer Film

Jetzt veröffentlicht der Filmemacher neue Bilder zu Avatar 2 als Concept-Arts, die einen ersten Blick auf neue Teile der Welt ermöglichen. Neben Pandora geht es erstmals unter die Wasseroberfläche mit vielen neuen Charakteren. Die gezeigten Kunstwerke sind bereits beeindruckend und versprechen eine aufwendige Umsetzung für die große Leinwand.

