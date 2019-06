Attack on Titan - Jetzt die limitierten Boxen zur 2. Staffel bei Amazon vorbestellen!

Außerdem solltet ihr auf keinen Fall auf die Vorteile einer Prime-Mitgliedschaft verzichten. Ihr erhaltet unter anderem Zugriff auf den Video-Streaming-Dienst Prime Video, der mit Prime Original Serien auftrumpft, die ihr überall schauen könnt, Prime Music, Amazon Photos und mehr wie einen gratis Premiumsversand auf Millionen von Artikeln in Deutschland und Österreich!

Die zweite limitierte Box erscheint am 21. Oktober 2019. Der Inhalt der Box ist noch nicht bekannt.

Die erste limitierte Box erscheint am 19. August 2019 und beinhaltet sechs Episoden im Schuber mit Sammelbox, ein 24-seitiges Booklet, ein Poster und einen Magneten. Wer den Titel kauft, profitiert von einer Preisgarantie und sichert sich den Titel pünktlich zum Release.

Die zwölfteilige zweite Staffel der Action-Drama-Serie ist ein Werk von Tetsurou Araki und Masashi Koizuka aus dem Wit Studio. Die Anime-Serie Attack on Titan basiert auf dem gleichnamigen Manga-Millionen-Bestseller.

KAZÉ Anime veröffentlicht dieses Jahr zwei limitierte Boxen zur zweiten Staffel von „Attack on Titan“. Bei Amazon kann man die Boxen bereits vorbestellen.

