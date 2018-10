Attack on Titan - Hollywood-Filmumsetzung offiziell bestätigt

Die beliebte Manga- und Anime-Serie Attack on Titan wird eine neue Filmadaption erhalten. Nun wurde bestätigt, dass es das AoT-Franchise nach Hollywood schafft. Die Produzenten stehen bereits fest.

Nach einigen Live-Action-Umsetzungen aus Japan, soll Attack on Titan nun endlich den Sprung auf die große Hollywood-Leinwand schaffen. Wie The Hollywood Reporter nun berichtet, wird Warner Bros. den Film produzieren. Hinter der Adaption wird Andy Muschietti stehen, der seines Zeichens bereits das Remake zu It zu verantworten hat.

Es heißt weiter, dass die Produzenten David Heyman, Masi Oka und Barbara Muschietti involviert sein werden. Ein Drehbuchautor stünde jedoch noch nicht fest, hier bleibt es also noch abzuwarten.

Was ist Attack on Titan?

So oder so könnte das für den einen oder anderen Fan von Hajime Isayamas Werk eine bemerkenswerte Meldung sein. Immerhin zählt Attack on Titan seit 2009 heute mit zu den beliebtesten und bekanntesten Manga- und Anime-Franchises der letzten zehn Jahre.

Inhaltlich haben die menschenfressenden Titanen in Attack on Titan die Menschen hinter die letzte Festung der Menschheit zusammengetrieben, die um ihr Überleben bangen müssen. Ein grausames Szenario, in dem die Titanen unbekannter Herkunft jeden Menschen töten, die ihnen in den Weg kommen. In diesem Setting spielen rasante Entwicklungen einzelner Figuren und schwerwiegende Themen wie Militarismus, Krieg, Verrat oder gar Machtmissbrauch eine wichtige Rolle.

