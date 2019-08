Astral Chain - Exklusiver Action-Sci-Fi-Titel feiert Release auf der Nintendo Switch

Die Nintendo Switch ist heute um einen Exklusivtitel reicher geworden. In „Astral Chain“ erwartet euch der potenzielle Action-Titel des Jahres für die Nintendo-Konsole – keinesfalls verpassen!

Wo PlatinumGames draufsteht, ist meist turbulente Action drin. Das ist nicht nur bei Bayonetta, Metal Gear Rising: Revengeance oder NieR: Automata der Fall, sondern auch beim neuen Astral Chain. Das Sci-Fi-Abenteuer ist heute für die Nintendo Switch erschienen. Wir verraten euch alles, was ihr zum Titel wissen müsst.

Neue Sci-Fi-Action von PlatinumGames

In „Astral Chain“ wird eine Zukunftsmetropole von einer Invasion heimgesucht. Durch plötzlich erscheinende Portale dringen Chimären in die Stadt ein und sorgen für Chaos. Die normale Polizei scheint machtlos und so wird eine Sondereinheit zusammengestellt, die sich der Gefahr in den Weg stellen soll.

Ihr seid als Spieler Teil dieser Sondereinheit namens Neuron, untersucht verschiedene Vorkommnisse, die mit den Chimären-Angriffen in Zusammenhang stehen und kämpft gegen diese Monster.

Packende Kämpfe im Duo

An eurer Seite habt ihr einen sogenannten Legion, der als humanoide Waffe fungiert. In den Kämpfen steuert ihr beide Charaktere, wodurch der Einsatz cooler Koop-Moves erlaubt wird. Die Legions verfügen über eigene Kampffertigkeiten und im Laufe des Abenteuers schließen sich euch weitere Kumpanen an. Es lassen sich sogar feindliche Chimären als eigene Waffen gewinnen. Stellt euch also das beste Team zusammen.

„Astral Chain“ lässt sich sowohl als Retail-Variante im Handel als auch über Download im Nintendo eShop erwerben. Es wird zudem eine Collector's Edition angeboten. Der Titel ist exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.

