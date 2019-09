Assassin's Creed - Wie würde das Franchise als Manga aussehen?

Für Fans von Manga und Anime geht es bald ab nach China in die Ming-Dynastie, denn es erscheint ein neuer Manga, der sich an das „Assassin's Creed“-Franchise anlehnt.

Assassin's Creed ist immer noch das Vorzeige-Franchise, wenn es um den Publisher Ubisoft geht. Millionen von Spielern bereisen immer wieder die zahlreichen Welten, die zum Großteil geschichtlich nachempfunden wurden, während die Handlung einer historischen Fiktion entspringt. Vom viktorianischen London, über das ptolemäische Agypten bis hin zur Amerikanischen Revolution – für jeden Geschichtsliebhaber ist etwas dabei.

Doch eine Zielgruppe kam in dieser Hinsicht bislang zu kurz und das sind die Anime-Fans! Und sicher, Assassin's Creed hat wohl so wenig mit Manga und Anime zu tun wie Weihnachten mit Ostern, aber das ließ Mangaka Minoji Kurata nicht davor zurückschrecken, die einzig wichtige Frage zu stellen: wie würde Assassin's Creed eigentlich als Manga oder Anime aussehen?

Neuer Manga zu Assassin's Creed geplant

Sunday GX hat nun via Twitter die Pläne des Mangakas geteilt, einen neuen Manga im „Assassin's Creed“-Universum zu veröffentlichen. Tatsächlich wird das Franchise also einen neuen Manga erhalten, der bereits am 19. Oktober 2019 veröffentlicht werden soll.

Mangaka Minoji Kurata wird sich für die Produktion des Manga verantwortlich zeigen, der auf der Ubisoft-Vorlage basiert. Die Adaption trägt den Titel „Assassin's Creed: China“ und wird sich um den Charakter Shao Jun drehen, den Hauptcharakter des Spiels „Assassin's Creed Chronicles: China“.

Die Story dreht sich also um Jun, die in den Straßen von China als letzte Assassine lebt. Zeitlich wird sich das Geschehen in der Ming-Dynastie abhandeln. Der vorherrschende Imperator entschließt sich zu politischen Säuberungen, die das Gefüge der chinesischen Gesellschaft stören. Deshalb werden alle Kameraden von Jun getötet, woraufhin sie nach Europa fliehen muss. Doch die Rache wird kommen, denn eines Tages kehrt Jun zurück nach China.

Falls ihr also auf die Spiele steht, könnte der Manga möglicherweise etwas für euch sein?

