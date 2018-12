Assassin's Creed - Symphonie-Orchester Tour angekündigt!

Für Assassin’s Creed-Fans könnte Weihnachten dieses Jahr schon früher kommen. Vor einigen Stunden kündigte Ubisoft die Assassin’s Creed Symphony Orchester Tour an, die den Fans die größten Highlights der Spielereihe als Konzert in einige Städte Europas und Nordamerikas näher bringen soll. Der Vorverkauf startet schon am 10. Dezember 2018.

Wer glaubt, dass Ubisoft unsere Gamerherzen mit dem erst neulich erschienenen Assassin’s Creed: Odessey gestillt hat, der liegt falsch. Vor einigen Stunden kündigte der Spieleentwickler in Kooperation mit MPG Live eine offizielle Symphonie Orchester Konzert Tour an, die Fans der Spielereihe ein neues Live-Erlebnis bringen soll. Ganz im Trend der Live-Orchester Konzertreihen (sei es die Game Of Thrones - The Live Experience oder The Legend Of Zelda – Symphony of the Godesses) soll die Tour 2019 starten.

Assassin's Creed Odyssey Das Vermächtnis der ersten Klinge im Video vorgestellt

Veranstalter sprechen von einem einzigartigen Erlebnis

In einem ersten Video, das auf der offiziellen Ubisoft Webiste veröffentlicht wurde und Highlights der Spielereihe mit epischer Musik unterlegt, können Fans sich einen ersten Eindruck zum Konzert machen.

Die Produktionsfirma MPG Live, die sich auf das Veranstalten von Music-Live-Experiences von Filmen und Spielen spezialisiert hat, verspricht eine unvergessliche Erfahrung mit neuster Technologie im Rahmen des Konzert-Erlebnis. Weiterhin soll das Konzert durch eine HD-Leinwand und einem 80-Personen-Orchester mit Chor unterstützt werden, um den ewigen Kampf zwischen Templern und Assassinen epischer als je zuvor den Fans näher zu bringen.

„Die Symphonie wurde dank der Partnerschaft zwischen Ubisoft und MPG Live ins Leben gerufen [...]“

Schrieb Massimo Galotta, CEO der Firma MPG Live, in einem offiziellen Statement auf der Ubisoft Website.

„Wir spürten direkt, dass Assassin’s Creed das Potenzial für ein einzigartiges Symphonie-Erlebnis sein könnte, da der Soundtrack durch seine kulturell diversen Einflüsse sehr ikonisch ist. Wir sind begeistert, dass dieses Konzert einer ganz neuen Generation von Fans Symphonie-Musik näher bringen wird.“

Wenige Termine in Europa geplant

Jedoch dürfen sich Fans leider nicht zu früh freuen. Bisher sind nur wenige Termine in Europa angekündigt und beschränken sich auf jeweils ein Konzert in London, Paris und Milan. Auch Fans auf dem nordamerikanische Kontinent werden sich um die Karten reißen müssen, denn hier finden Konzerte nur in San Francisco und der kanadischen Stadt Montreal statt.

Die Hoffnung solltet ihr aber trotzdem nicht direkt aufgeben. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Symphonie-Orchester-Touren anfänglich wenige Termine ankündigen. Schon 2011 war die Tour The Legend of Zelda – Symphony of The Godesses auf wenige Städte in den USA beschränkt, wurde dann jedoch auf Grund von großer Nachfrage zusätzlich international aufgeführt. 2015 spielte das Orchester dann erstmals in Deutschland.

Assassin's Creed Odyssey Neues Meisterrang-System vorgestellt

Wer von euch also nächstes Jahr einen Trip nach London, Paris oder Milan planen sollte, der kann ab dem 10. Dezember hier Karten kaufen. Für Mitglieder des Ubisoft-Clubs startet der Vorverkauf bereits am 7. Dezember.

Wem das aber zuviel Mühe und Geld ist, der kann sich bis die Tour nach Deutschland kommen sollte, das Video des Heart Of Gaming Orchesters angucken, das im Rahmen der diesjährigen gamescom in der Philharmonie Köln ebenfalls ein Stück der Assassin’s Creed-Reihe aufgeführt hat. Einen Link zum Video findet ihr dazu hier.