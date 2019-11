Assassin's Creed - Die Spielreihe erhält ihr eigenes Thriller-Hörspiel

Was „Assassin’s Creed“ mit Hörspielen zu tun hat? Im Falle von „Assassin’s Creed Gold“ eine ganze Menge. Diesen Namen trägt nämlich eine kommende achtteilige Audio-Thriller-Serie, die exklusiv für Audible erscheint.

Dass sich Assassin’s Creed längt über die Vielspielwelt hinaus etabliert hat, ist gemeinhin bekannt. Egal ob Symphonie-Konzert zum Soundtrack, Hollywood-Film oder Comic-Reihe – die Welt der Ubisoft-Reihe wächst und wächst. Nun wird ein Hörspiel mit dem Namen „Assassin’s Creed Gold“ exklusiv auf Audible erscheinen, das die Geschichten auf eine andere Weise erzählt.

Aus der Sicht eines blinden Mannes

In dem Hörspiel wird es um die kriminelle Trickbetrügerin Aliyah Kahn gehen, die sich darauf versteht, mit ihrer Intelligenz illegal Geld zu verdienen. Als sie mit Gavin Banks jedoch einmal den falschen betrügt, muss sie den Weg einer Assassinin einschlagen und sich in die Erinnerung ihres blinden Vorfahren Omar Khalid begeben.

Es folgt eine Geschichte über die jahrhundertealte Schlacht zwischen Assassinen und Templern und die Geschehnisse des 17. Jahrhunderts. Darin hat unter anderem Isaac Newton und der berühmt-berüchtigte Fälscher William Chaloner einen Auftritt.

Erscheinen wird „Assassin’s Creed Gold“ am 27. Februar 2020 als exklusiver Audible-Titel, allerdings nur in englischer Sprache mit der Synchronisation von Schauspielern wie Rizwan „Riz“ Ahmed („Venom“), Anthony Head („Percy Jackson“) und Danny Wallace (Shaun Hastings in „Assassin’s Creed“).