Assassin's Creed - Jetzt noch Tickets für das Symphony-Konzert in Deutschland sichern

Am 29. Juni fand dieses Jahr der Auftakt der „Assassin’s Creed Symphony“-Europatour in Paris statt. Im Herbst kommt das Gänsehaut-Konzert sogar nach Deutschland und verzaubert mit seinem einzigartigen Orchester. Wollt ihr in Berlin oder Düsseldorf dabei sein, solltet ihr euch die letzten Tickets sichern! Unbezahlte Kooperation mit Ubisoft

Das Ticketangebot für „Assassin’s Creed Symphony” wird immer schmaler. Kein Wunder, immerhin verzaubert euch bei dem beeindruckenden Multimedia-Konzert ein 80-köpfiges Orchester mit über 60 Tracks aus zahlreichen Titeln der erfolgreichen Spielereihe „Assassin’s Creed“.

Deutsche Fans haben hierbei das Glück, dass sich zwei der sieben Europatour-Ziele hierzulande in Düsseldorf und Berlin befinden. Alternativ findet im deutschsprachigen Raum ein weiterer Auftritt in Zürich statt.

© Ubisoft

Reine Assassin’s Creed-Magie

Kenner der Reihe sollte der epische Soundtrack von Komponisten wie Jesper Kyd, Brian Tyler, Austin Wintory, Winifred Phillips und Elitsa Alexandrova durchaus ein Begriff sein und die typische Melodie sofort im Kopf erklingen. Immerhin hat die einzigartige und von vielfältigen Kulturen inspirierte Musik wesentlich zu den zahlreichen emotionalen Spielmomenten beigetragen.

In „Assassin’s Creed Symphony“ können wir all diese Gefühle wieder zum Leben erwecken, in dem wir den Klängen des Orchesters und des Chors lauschen, während wir ein immersives 3D-Konzert erleben. Zwei Stunden lang entführt uns die Show in die Welt und in die Spielhistorie von „Assassin’s Creed“. Wessen Herz also für die Musik, die Charaktere und die Geschichte der Saga schlägt, sollte sich dieses Erlebnis nicht entgehen lassen.

Tickets für Düsseldorf,Berlin und Zürich

Im unten verlinkten Video erhaltet ihr sogar einen ersten Eindruck von diesem Konzert der besonderen Art. Wem die Lust und die Begeisterung bereits gepackt hat, kann sich die Karten unter den folgenden Links besorgen:

Düsseldorf: Mitsubishi Electric Halle am 04. Oktober 2019, 20:00 Uhr

Berlin: Tempodrom am 08. November 2019, 20:00 Uhr

Zürich: Hallenstadion am 30. November 2019, 19:30 Uhr