Assassin's Creed Odyssey - Ubisoft äußert sich zu ausgefallenen Live-Events

Eigentlich solltet ihr euch in Assassin’s Creed Odyssey schon zweimal auf die Suche nach epischen Söldnern machen. Doch die Mercenary Live Events mussten aufgrund von Fehlern in letzter Sekunde abgesagt werden. Jetzt äußert sich Ubisoft zu den Problemen und kündigt eine Entschädigung an.

Ubisoft reagiert mit Entschädigung

Eigentlich sollte am 17. Oktober der epische Söldner „Damais the Indifferent“ das antike Griechenland durchstreifen, doch Ubisoft musste den Event kurz vor dem Start absagen. Auch der zweite Versuch am 30. Oktober scheiterte, weshalb Ubisoft in einer neuen Forennachricht bestätigte, dass die Live-Events zunächst deaktiviert werden mussten.

Dort heißt es, dass man feststellen musste, der Inhalt würde für eine Mehrheit der Spieler nicht richtig angezeigt. Daher entschied man sich dafür, die Live-Events vorübergehend aus dem Spiel zu entfernen, bis die Probleme behoben seien. Eigentlich sollten sich die Mercenary Live Events wöchentlich mit den Event der Epic Ship abwechseln, die problemlos funktionieren. Bis das Problem behoben ist, kommt ihr jede Woche in den Genuss der epischen Seeschlachten.

Ubisoft hofft, die Söldner-Events später in diesem Monat wieder in Assassin’s Creed Odyssey integrieren zu können. Als Dankeschön für eure Geduld und euer Verständnis wird man zudem einen Rabatt von -80 Orichalcum für einen legendären Gegenstand anbieten, den Sargon (Oikos der Olympioniken) in dieser Woche zum Verkauf anbietet. Den Händler findet ihr in Phokis an der Anlegestelle der Pilger.