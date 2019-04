Assassin's Creed Odyssey - Trailer und erste Details zum kommenden DLC Schicksal von Atlantis

In der kommenden Woche erscheint die erste Episode der zweiten Erweiterung zum Action-Rollenspiel „Assassin’s Creed Odyssey“. Jetzt haben die Verantwortlichen von Ubisoft einen ersten Trailer und Details dazu veröffentlicht, was euch in Das Schicksal von Atlantis erwartet.

Spieler von Assassin’s Creed Odyssey können sich endlich wieder auf neue Inhalte freuen. Bereits in der kommenden Woche wird Episode 1 des DLCs Das Schicksal von Atlantis erscheinen. Jetzt hat Ubisoft erste Details zu den Inhalten verraten.

Assassin's Creed Odyssey Das neue Update offenbart den Release-Termin des zweiten DLCs

Das erwartet euch in Das Schicksal von Atlantis

Die erste Episode der zweiten Erweiterung von „Assassin’s Creed Odyssey“ hört auf den Namen Die Elysischen Gefilde und schickt euch in ein sagenumwobenes Reich im Jenseits, das Paradies von Elysium.

Dabei handelt es sich um ein Reich voller Schönheit und Mysterien, in dem ihr mit unheimlichen Geheimnissen und einer neuen Bedrohung durch die Isu konfrontiert werdet. Ja, genau diese humanoide Spezies der ersten Zivilisation, die bereits in den vorangegangenen Teilen eine wichtige Rolle gespielt hat.

Ubisoft verspricht für die dreiteilige Erweiterung Bündnisse mit neuen Fraktionen und bekannten Gesichtern, sowie weitere legendäre Ausrüstungsgegenstände und Waffen.

Außerdem erwarten euch neue Fähigkeiten und Verbesserungen für alle drei Talentbäume in „Assassin’s Creed Odyssey“. In der ersten Episode, die am 23. April erscheinen wird, können ganze vier neue Fähigkeiten erlernt werden: Attacke des Ares, Macht der Artemis, Zeitlupe des Kronos und Wahnsinn des Ares.

Wie der Name der Talente es bereits vermuten lässt, geht es in Das Schicksal von Atlantis vornehmlich um die Mythologie des antiken Griechenlands, während sich der erste DLC noch recht bodenständig präsentierte. So sollt ihr verschiedenen Gottheiten begegnen und müsst euch schrecklichen Bestien stellen.

Die beiden weiteren Episoden hören auf die Namen Die Hadesqualen und Das Urteil von Atlantis und sollen Mitte 2019 an den Start gehen.

Assassin's Creed Odyssey Das Vermächtnis der ersten Klinge Teil III: Das könnt ihr vom ersten DLC erwarten

Um die erste Episode von Das Schicksal von Atlantis zu starten, müsst ihr entweder die Hauptstory und die Zusatzmissionen Die vergessenen Geschichten abgeschlossen haben, sowie mindestens Stufe 28 erreicht haben. Alternativ könnt mit einem vorgefertigten Charakter auf Stufe 52 direkt in den neuen DLC zu „Assassin’s Creed Odyssey“ starten.