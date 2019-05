Assassin's Creed Odyssey - Start der nächsten DLC-Episode steht fest

Ende April veröffentlichte Ubisoft den Auftakt des zweiten Story-DLCs zu Assassin’s Creed Odyssey. Bereits in wenigen Tagen legen die Macher die zweite Episode mit dem Namen Die Hadesqualen nach.

Der mythologisch angehauchte DLC „Das Schicksal von Atlantis“ zu „Assassin’s Creed Odyssey“ geht schon bald in die zweite Runde. Via Twitter haben die Entwickler nun den Starttermin der zweiten Episode verkündet, die euch in die griechische Unterwelt schickt.

Im DLC Die Hadesqualen verschlägt es Alexios beziehungsweise Kassandra auf der Suche nach der versunkenen Stadt in die griechische Unterwelt, in der ihr es vermutlich erneut mit zahlreichen mythologischen Kreaturen zu tun bekommt.

Genaue Inhalte zur zweiten DLC-Episode haben die Macher noch nicht verraten, immerhin steht bereits der Release-Termin fest. Bereits am 04. Juni dürft ihr auf allen Plattformen in die neue Episode eintauchen.

We're excited to announce that The Fate of Atlantis - Torment of Hades will be available on June 4. Save the date! #AssassinsCreedOdyssey pic.twitter.com/t0p2Rgvx2O