Assassin's Creed Odyssey - So wollen die Entwickler gegen die XP-Farmer vorgehen

Da sich die XP-Farmer in „Assassin’s Creed Odyssey“ durch den Story-Creator-Modus häuften, gehen die Entwickler von Ubisoft nun gegen das Ausnutzen der Funktion vor.

Wie wir bereits berichteten, forderte der erst kürzlich in Assassin’s Creed Odyssey aufgenommene Story-Creator-Modus einige Spieler zu einem Missbrauch des Spielelements auf. Hierfür wurden derart leicht zu bewältigende Quests erstellt, die sich in Windeseile abschließen und eine Unmenge an Erfahrungspunkten und Drachmen regnen ließen.

Assassin's Creed Odyssey Durch diesen Trick steigen Spieler schneller im Rang auf

Schon da stellten wir uns die Frage wie Ubisoft dagegen zukünftig vorgehen möchte, um die Fairness im Spiel zu bewahren und das Ausnutzen derartiger Exploits zu vermeiden. Dazu erfolgten nun eine Stellungnahme und ein Lösungsvorschlag.

Kreativität über Quantität

Um die Qualität, die Integrität und den Zweck des Story-Creator-Mode zu sichern und jenen Commuity-Quests eine bessere Chance zur Sichtbarkeit zu ermöglichen, die den Modus so nutzen, wie er ursprünglich gedacht war, sollen folgende Anpassungen vorgenommen werden:

XP-Farming-Quests werden nicht im automatischen Empfehlungssystem angezeigt – dies schließt die Hall of Fame und den Trendbereich ein. Geschichten, die für Ausnutzung oder Betrug gemeldet werden, werden in Zukunft ausgeblendet. Die Nutzungsbedingungen werden aktualisiert, um den möglichen Missbrauch des Tools darin widerzuspiegeln. Es werden zukünftig diejenigen sanktioniert, die das Tool weiterhin bereitwillig und absichtlich missbrauchen.

Assassin's Creed Odyssey Der finale Atlantis-DLC hat einen Termin

In den kommenden Updates für „Assassin’s Creed Odyssey“ sollen weitere Lösungen implementiert werden, um den Story-Creator-Modus wieder dem eigentlichen Zweck zuzuführen, der vor allem die kreativen Ideen der einzelnen Spieler belohnt. Wie das im Details ausfallen wird, wollen die Entwickler erst dann näher erläutern.