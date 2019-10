Assassin's Creed Odyssey - Neues Reittier Melaina ab sofort kostenlos für alle!

Die Kollegen von Ubisoft haben eine kleine Überraschung für alle Spieler von Assassins's Creed Odyssey zum einjährigen Jubiläum mitgebracht. Es handelt sich hierbei um ein neues Reittier, das den Namen The Melaina trägt.

Assassin's Creed Wie würde das Franchise als Manga aussehen?

Im nachfolgenden Tweet auf dem offiziellen Kanal von Assassin's Creed könnt ihr das neue Mount schon jetzt einsehen:

The Melaina mount is now available for FREE to all #AssassinsCreedOdyssey players! 🦄✨ pic.twitter.com/xitIFUKvYL