Assassin's Creed Odyssey - Neues Meisterrang-System vorgestellt

Das nächste Update zu Assassin’s Creed Odyssey steht in den Startlöchern. Darin führt Ubisoft ein neuartiges Meisterrang-System ein. Auf Stufe 50 könnt ihr euren Charakter künftig noch stärker individualisieren.

Die Entwickler von Ubisoft Quebec haben Assassin’s Creed Odyssey mit einem neuen Update versehen. Mit Patch 1.1.1 hält ein neuartiges Meisterrang-System Einzug in das Spiel, dank dem ihr euren Charakter nach dem Erreichen von Stufe 50 noch stärker individualisieren könnt.

Assassin's Creed Odyssey Diese Inhalte erwarten euch im November

Meisterschaft bietet neue Möglichkeiten

Das Meisterrang-System soll den Aufbau der eigenen Spielfigur noch stärker verändern und greift, sobald euer Charakter Stufe 50 erreicht hat. Bereit mit dem letzten Update haben die Entwickler die Maximalstufe auf 70 erhöht, doch mit den zusätzlichen Fähigkeitspunkte konnte man nicht wirklich viel anfangen.

Das soll sich mit dem neuen System grundlegend ändern: Ihr könnt eure Talentpunkte in Meisterschaftsränge der drei Talentbäume investieren, um eure Jäger-, Krieger- und Assassinen-Fähigkeiten zu verbessern. In jedem Talentbaum stehen euch dazu verschiedene Optionen zur Auswahl, mit denen ihr beispielsweise euren Feuerschaden erhöht, ausgeteilten Schaden in Gesundheit umwandelt oder eure Resistenz steigert.

Insgesamt 72 neue Meisterränge soll es geben, jeden davon könnt ihr bis zu 20 mal aufwerten. Jede Aufwertung verbraucht einen Fähigkeitspunkt, wobei diese – wie auch die normalen Fähigkeiten – gegen einen geringen Obolus zurückgesetzt werden können.

Ubisoft stellt klar, dass die neuen Meisterränge sich nicht direkt auf die Waffengravuren auswirken, beide Systeme allerdings ineinander greifen, um euch noch stärker zu machen.

Assassin's Creed Odyssey Das Vermächtnis der ersten Klinge mit bekanntem Gesicht

Patch 1.1.1 steht ab sofort zum Download bereit und ist knapp 3 GB groß. Neben den bereits angesprochenen Meisterrängen führt das Update zahlreiche Verbesserungen und Optimierungen durch und bereitet das Spiel für den kommenden DLC vor. Alle Änderungen könnt ihr den vollständigen Patchnotes entnehmen.