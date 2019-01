Mit "Das Vermächtnis der Poetin" steht ab sofort eine weitere "Vergessene Geschichte Griechenlands" für Ubisofts Action-Rollenspiel Assassin's Creed Odyssey zur Verfügung. Alle Besitzer des Hauptspiels können sich die neue Episode völlig kostenlos für PS4, Xbox One oder PC herunterladen.

Um die Questreihe zu bestreiten, müsst ihr mindestens Kapitel 5 der Hauptgeschichte und Stufe 34 erreicht haben. Anschließend solltet ihr in die Region Boiotien reisen und die Quest "Praxillas Bewunderer" starten.

Bei "Das Vermächtnis der Poetin" handelt es sich um die letzte Zusatzgeschichte, die im Januar erscheint. In Kürze sollte Ubisoft die kommenden Inhalte zu Odyssey für den Februar ankündigen. Außerdem wird im nächsten Monat die dritte und zugleich finale Episode zu dem DLC "Das Vermächtnis der ersten Klinge" erscheinen.

Poet's Legacy is now available in #AssassinsCreedOdyssey and is free for all players!



In this new Lost Tale of Greece, you'll learn that she isn't quite what she seems as you become increasingly involved in her risqué performances. pic.twitter.com/jtJhLhBqyp