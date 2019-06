Assassin's Creed Odyssey - Die neue DLC-Episode erscheint heute!

Heute ist es soweit: Assassin’s Creed Odyssey erhält die Fortsetzung zur zweiten Story-Erweiterung Das Schicksal von Atlantis. Dabei verlassen wir das schöne Elysium und steigen hinab in die Unterwelt.

Nachdem wir in Assassin’s Creed Odysseys „Das Schicksal von Atlantis“ bisher einige paradiesische Stunden in den Elysischen Gefilden verbringen durften, verschlägt es uns in der DLC-Fortsetzung in das Totenreich der griechischen Mythologie.

Die Hadesqualen

Mit diesem Namen wird offenbar das Unheil prophezeit, das uns im weiteren Verlauf des Post-Launch-Handlungsstrangs begegnen wird. Weg von Blumenfeldern, Wasserfällen, Heroen und Göttern in goldenen Rüstungen, verschlägt es uns hinab in die dunklen Tiefen der Unterwelt.

Wie im Trailer zur neuen Episode deutlich wird, säumen dabei einige mythologische Kreaturen und Gegner unseren flammenden, düsteren Weg. Sogar Namensgeber und Herrscher der Unterwelt Hades scheint höchstpersönlich von der Partie zu sein.

Wer den vollständigen Download des am heutigen 04. Juni erscheinenden DLCs nicht erwarten kann, sollte sich die Gameplay-Szenen unterhalb dieser News schon einmal zu Gemüte führen. Seid ihr euch noch nicht sicher, ob euch der DLC überhaupt gefallen wird, könnt ihr gerne unseren Test zur ersten Episode checken.